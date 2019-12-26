У некоторых людей простуда может вызывать опасные осложнения вплоть до смерти

«Простуда - это, как правило, легкое заболевание, которое проходит без лечения в течение нескольких дней. Однако заражение риновирусом или одним из других вирусов, вызывающих симптомы простуды, может быть очень серьезным для некоторых людей.

«Нет ни одного отдельного элемента, определяющего, насколько серьезной будет инфекция, вызванная вирусом простуды, но есть много условий или факторов, которые могут повлиять на ее последствия. Один из лучших способов избежать простуды - правильно мыть руки. Это может предотвратить распространение многих различных инфекций, а не только вирусов, вызывающих простуду. И каждый, а не только те, кто относится к категории уязвимых, должен получить прививку от гриппа», - констатировал эксперт.