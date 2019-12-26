У некоторых людей простуда может вызывать опасные осложнения вплоть до смерти
Вирус-индуцированная бактериальная инфекция - один из способов, которым вирус простуды или гриппа может привести к смерти. Об этом в журнале The Conversation рассуждает ученый, профессор иммунологии из Эдинбургского университета Нейпира Питер Барлоу.
Профессор Барлоу объясняет: около половины всех простудных заболеваний вызываются риновирусом. Также провоцировать простуду могут аденовирус, респираторно-синцитиальная инфекция, вирус парагриппа и другие возбудители.
«Простуда - это, как правило, легкое заболевание, которое проходит без лечения в течение нескольких дней. Однако заражение риновирусом или одним из других вирусов, вызывающих симптомы простуды, может быть очень серьезным для некоторых людей.
Осложнения от простуды могут привести к опасным заболеваниям и даже к смерти, особенно у людей со слабой иммунной системой», - предупредил ученый.
По словам Питера Барлоу, простуда может иметь более тяжелые симптомы и последствия как у очень молодых, так и у глубоко пожилых людей. Кроме того, простуде с высоким риском опасных осложнений подвержены люди, которые курят или подвергаются воздействию вторичного табачного дыма.
Другая группа людей, которые рискуют серьезно пострадать от заражения вирусами, вызывающими простуду, - это люди с уже существующим заболеванием легких: астмой, муковисцидозом или хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Люди с ХОБЛ даже при заражении легким вирусом простуды могут заполучить бактериальную инфекцию, заметил иммунолог.
«Нет ни одного отдельного элемента, определяющего, насколько серьезной будет инфекция, вызванная вирусом простуды, но есть много условий или факторов, которые могут повлиять на ее последствия. Один из лучших способов избежать простуды - правильно мыть руки. Это может предотвратить распространение многих различных инфекций, а не только вирусов, вызывающих простуду. И каждый, а не только те, кто относится к категории уязвимых, должен получить прививку от гриппа», - констатировал эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах, позволяющих определить, что простуда или грипп дали осложнение на сердце.
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