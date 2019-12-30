Что делать, если в ухо попала вода

При попадании в ухо воды возможны различные осложнения. Какие именно и что с этим делать, расскажет MedikForum.ru.



Опасность попадания воды в уши





Если у органа нет никаких повреждений, то осложнений, если в ухо попала вода, быть не должно. Но если есть какие-то повреждения, то заболевание будет прогрессировать. Чаще всего опасны патогенные организме, обитающие в прудах и реках. Некоторые очень сложно поддаются лечению, к примеру, синегнойная палочка.





Не меньшую роль играет температура воды. Например, при низкой температуре из пресных источников можно подхватить инфекцию и вызвать снижение иммунитета. Больше риска у детей, поэтому важно снизить его до минимума.





Что делать?





В первую очередь надо протереть ухо мягкой тканью, но не засовывать её внутрь в ушной канал. Чтобы вода быстрей вышла из него, нужно наклонить голову к плечу. Вода в левом ухе? Наклоните влево, и наоборот.





Также можно оттянуть мочку уха, чтобы выпрямить ушной канал. Это быстрее выведет лишнюю влагу. Несколько раз можно прижать ушную раковину ладонью, наклоняя голову к плечу пострадавшим ухом вниз.





Кроме того, полезно использовать в таком случае фен. Но надо быть осторожным. В частности, держать его на расстоянии не меньше 30 сантиметров от головы, а дополнительно оттянуть мочку уха вниз.





Если вода попала в ухо ребёнку, то это можно понять по одному симптому: он трясет головой и трогает ухо. Обычно застоя не возникает. Но важно избежать этого. Для этого ребенка кладут на бок вниз пострадавшим ухом, слегка оттягивают мочку уха вниз и держат в таком положении.





Если вода застряла и не выходит, то речь может идти об ушной пробке. Избавиться от неё помогает ЛОР-врач. Если вода попала, а также повысилась температура, есть боль в ухе, лучше обратиться к врачу во избежание осложнений и проблем.





Ни в коем случае нельзя чистить пострадавшее ухо ватной палочкой. Это только ухудшает состояние, приводит к раздражению. Не надо пихать внутрь пальцы или другие предметы, так как это способно спровоцировать инфицирование.





И не нужно закапывать капли без назначения врача. К тому же если возникает заложенность и боль, обращение к врачу просто обязательно.