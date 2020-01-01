Трое ученые сели в тюрьму за создание генномодифицированных детей
Трое китайских ученых, которые утверждают, что создали первых генетически модифицированных младенцев, были приговорены к тюремному заключению за нарушение стандартов исследований страны и практику медицины без лицензии.
Хэ Цзянькуй был приговорен к трем годам тюремного заключения и оштрафован на сумму 430 000 долларов в суде Шэньчжэня 30 декабря. Официальное китайское информационное агентство Синьхуа, также отметило, что два других исследователя, Чжан Рэньли и Цинь Цзиньчжоу, получили меньшие сроки и штрафы. Чжан Жэньли был приговорен к двум годам заключения и штрафу в 141 000 долларов и Цинь Цзиньчжоу - 1,5 года заключения штраф в 70 000 долларов.
Их обвиняют в том, что они "отредактировали" гены, которые отвечают за сопротивление ВИЧ.
Приговор
"В приговоре говорится, что эти три обвиняемых не получили квалификации как врачи, преследовали славу и прибыль, преднамеренно нарушали китайские правила в области научных исследований и пересекали этическую черту в научных исследованиях и медицине", - пишет издание Health.News.
Кроме того, суд заявил, что все трое ученых признали себя виновными во время судебного разбирательства, которое не было публичным из-за опасений по поводу конфиденциальности.
Западная либеральная пресса уверена, что коммунистическое правительство Китая не заботится о неприкосновенности частной жизни граждан. Более вероятно, что доказательства, представленные в ходе судебного разбирательства, смутили правительство или раскрыли секреты, которые политические лидеры не хотели обнародовать.
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