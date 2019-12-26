Развивать туризм в Нижнем Новгороде помогут китайские журналисты
Крупнейшее информагентство Китая «Синьхуа» будет сотрудничать с нижегородскими властями в целях развития культурного, туристического и экономического потенциала региона.
В настоящее время Китайская Народная Республика является одним из наиболее активных партнеров Нижегородской области по нескольким направлениям и, в частности, входит в пятерку стран, товарооборот с которыми у региона наиболее велик.
В свою очередь, китайское информационное агентство «Синьхуа» является официальным, правительственным и потому крупнейшим центром информации в современном Китае. Агентство освещает новости на семи языках, включая английский, арабский, испанский, итальянский, русский, французский и японский и имеет более сотни филиалов по всем миру.
На этой неделе в представительстве регионального правительства Нижегородской области при правительстве России нижегородцы презентовали потенциальный возможности региона в плане инвестиций и, в частности, туризма, для делегации информационного агентства «Синьхуа».
Гостям рассказали о том, что может интересовать гостей из Китая, которых могла бы привлечь возможность совершить в Нижегродскую область туристическую поездку, а также о том, что могло бы заинтересовать в нижегородском регионе китайских инвесторов: памятники природы и архитектуры, нюансы промышленного и экологического туризма, предприятия народно-художественных промыслов, которыми славится область, и предстоящие мероприятия, связанные с празднованием 800-летия Нижнего Новгорода.
Один из наиболее читаемых и любимых писателей России в Китае ХХ века был А. М. Горький, поэтому отдельный интерес китайских визитеров был связан с посещением тех мест на нижегородской карте, которые связаны с его именем.
По итогам встречи стороны договорились о сотрудничестве, как в сфере промышленности и торговли, так и в области культуры и туризма, и о продолжении диалога в режиме совместных инициатив в дальнейшем.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что популярный видеоблогер Павел Перец выпустил серию видеороликов о Нижнем Новгороде, отмечая, что город сильно недооценен в плане российского и международного туризма.
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