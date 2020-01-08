Малышева объяснила, почему онколог Павленко не смог победить рак
Пятого января ушел из жизни онколог Андрей Павленко, который более года боролся с раком желудка. К сожалению, победить болезнь ему не удалось. Елена Малышева прокомментировала смерть коллеги.
Телеведущая и доктор признала, что очень трудно достойно прожить жизни, а особенно достойно уйти из жизни, зная свой тяжелый диагноз, но Павленко удалось и то, и другое.
На своей странице в соцсети Instagram Малышева процитировала прощальное письмо Андрея Павленко, в котором тот говорил, что рак можно одолеть, просто ему не повезло.
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Ушёл из жизни наш коллега, прекрасный доктор, хирург-онколог Андрей Павленко. Трудно прожить достойную жизнь, ещё труднее достойно уйти из жизни, зная свой диагноз. Он смог и то, и другое. Наши сердца сейчас с семьей Андрея. Прочтите его последний пост. Он был написан 4 дня тому назад. «Друзья! Мой жизненный путь завершается! К сожалению моя болезнь оказалась коварнее и ее развитие за последние 2 месяца не оставила мне шансов! Но я хотел бы сейчас предупредить всех кто находится на этапе лечения - не опускайте руки! Статистика вещь упрямая и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло ) Я всегда был для своей семьи надежное опорой и защитой. Сейчас они остаются одни. Я знаю, что мои друзья будут поддерживать их, но в данном случае уверен, что лишней помощи быть не может. Ниже приведены реквизиты карты супруги. Спасибо вам за то, что были со мной!! Всем удачи!!! Сбербанк онлайн по номеру карты 4276 8550 2862 1437 , телефону 8-963-314-53-24 Павленко -Гегечкори Анна Александровна Комментарии к посту будут отключены намеренно - я физически не смогу на них ответить. Всю информацию можно получить в личной переписке с Анютой»
Подписчики тут же поинтересовались у Малышевой, как можно обнаружить рак. Врач поведала, что существует генетический анализ, выявляющий наследственную предрасположенность к заболеванию. Также есть специальные анализы для женщин на онкологию груди.
Елена Малышева также сообщила, что после восьми курсов химиотерапии у доктора Павленко был прогресс, однако затем появились новые клоны раковых клеток. Именно поэтому болезнь оказалась сильнее. При этом даже такое тяжелое заболевание можно излечить, и 30% пациентов удается выжить, добавила телеведущая.
Напомним, онколог Андрей Павленко скончался 5 января 2020 года. У него остались супруга и трое детей.
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