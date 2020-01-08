Аспирин в низких дозах способен защищать от колоректального рака
Исследование ученых из США показывает, что использование аспирина может помочь в борьбе с раковыми клетками, в частности, в случае колоректального рака. Аспирин потенциально может помочь в профилактике заболеваний, возникающих в результате хронического воспаления, констатируют специалисты.
Согласно заключению, сделанному специалистами исследовательского центра City of Hope, «аспирин может потенциально помогать в профилактике заболеваний, возникающих в результате хронического воспаления, включая рак, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, артрит и другие». Тем не менее, считают исследователи, низкие дозы аспирина могут быть очень эффективными в подавлении роста опухолей.
С употреблением аспирина связана серьезная проблема - лекарство может крайне негативно влиять на слизистую оболочку ЖКТ, приводя к желудочно-кишечным кровоизлияниям и другим проблемам. Это главная причина, по которой аспирин в настоящее время не рекомендуется к приему для профилактики проблем со здоровьем. Перед учеными стоит задача найти правильное количество аспирина, которое было бы безусловно эффективным в профилактике и лечении колоректального рака, без побочных эффектов.
Команда американских специалистов проверяла на мышах различные дозы аспирина в четырех клеточных линиях колоректального рака, включая опухоли, связанные с мутациями в гене PIK3CA, повышающими также риск эндометриального, кишечного и агрессивного рака молочной железы.
В трех группах животные получали низкие, средние и высокие дозы аспирина. В результате во всех группах было зафиксировано увеличение количества раковых клеток, запрограммированных на гибель (апоптоз).
При этом низкие дозы аспирина оказались наиболее эффективными в подавлении роста раковых опухолей. Об этом сообщил портал Timesnownews.com.
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