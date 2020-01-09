В Новосибирске пересадили сердце женщине с полиорганной недостаточностью
Сложную операцию провели специалисты клиники Мешалкина.
У 55-летней жительницы Новосибирска по неизвестной причине сильно снизилась насосная функция сердца и развилась полиорганная недостаточность. Все это произошло на фоне гибели сердечной мышцы.
Пациентка два дня находилась в новосибирской инфекционной клинической больнице № 1 - после чего доктора регионального сосудистого центра № 1 решили обратиться за консультацией в клинику Мешалкина.
По словам исполняющего обязанности директора центра Мешалкина Александра Чернявского, результаты электрокардиографии свидетельствовали о серьезных изменениях в работе сердца.
"При этом не выявлено нарушения коронарного кровообращения. Тем не менее состояние пациентки ухудшалось: снизилась сократительная функция левого желудочка сердца, в связи с чем уменьшился объем крови, выталкиваемой левым желудочком в просвет аорты, упало давление", - говорит специалист.
Женщину перевезли в клинику и подключили к аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации, который обеспечивал работу сердца и легких. В цент Мешалкина приехали ведущие новосибирские аллергологи, токсикологи и инфекционисты. Однако истинную причину ее состояния установить не получилось.
"За время нахождения пациентки на аппаратном жизнеобеспечении функция левого желудочка снизилась до критических показателей. Сердце не было способно самостоятельно выбрасывать кровь из полости левого желудочка. Существовал высокий риск гибели пациентки из-за интоксикации на фоне нарастающей полиорганной недостаточности" - продолжает рассказ Александр Чернявский.
Пациентка находилась в медикаментозном сне, поэтому решение о пересадке сердца поддержал ее сын. Операция, которой руководил Чернявский, прошла успешно.
"Я помню все очень смутно. Помню, как вызвала скорую - думала, что у меня отравление, как попала в инфекционную больницу, как перенаправили в Городскую больницу № 1. А в следующий момент - я открываю глаза в реанимации. Мне говорят: "Здравствуйте, вы находитесь в Центре Мешалкина, вам выполнили трансплантацию сердца". Я не поверила своим ушам. Долго не могла осознать произошедшее. Если люди, зная о своем заболевании, морально готовы к операции, то у меня ситуация нестандартная. У меня никогда не болело сердце», - вспоминает пациентка.
Из клиники Мешалкина женщину выписали через два месяца - теперь ее ожидает процесс реабилитации.
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