В Новосибирске пересадили сердце женщине с полиорганной недостаточностью

Сложную операцию провели специалисты клиники Мешалкина.

"При этом не выявлено нарушения коронарного кровообращения. Тем не менее состояние пациентки ухудшалось: снизилась сократительная функция левого желудочка сердца, в связи с чем уменьшился объем крови, выталкиваемой левым желудочком в просвет аорты, упало давление", - говорит специалист.

"За время нахождения пациентки на аппаратном жизнеобеспечении функция левого желудочка снизилась до критических показателей. Сердце не было способно самостоятельно выбрасывать кровь из полости левого желудочка. Существовал высокий риск гибели пациентки из-за интоксикации на фоне нарастающей полиорганной недостаточности" - продолжает рассказ Александр Чернявский.

"Я помню все очень смутно. Помню, как вызвала скорую - думала, что у меня отравление, как попала в инфекционную больницу, как перенаправили в Городскую больницу № 1. А в следующий момент - я открываю глаза в реанимации. Мне говорят: "Здравствуйте, вы находитесь в Центре Мешалкина, вам выполнили трансплантацию сердца". Я не поверила своим ушам. Долго не могла осознать произошедшее. Если люди, зная о своем заболевании, морально готовы к операции, то у меня ситуация нестандартная. У меня никогда не болело сердце», - вспоминает пациентка.