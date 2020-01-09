Облучение раковым больным будут проводить за секунду
Не исключено, что в будущем курс облучения при заболевании раком, который обычно занимает несколько недель, будет продолжаться всего секунду. Ученые из Университета Пенсильвании показали, что использование протонов вместо электронов сокращает продолжительность лечения более чем радикально.
Можно легко себе представить эмоциональное состояние ракового пациента, морально подготовившего себя к долгому курсу облучения со всеми его характерными побочными эффектами, которому сообщают, что весь курс продлится... одну секунду. Хотя это звучит совершенно фантастично, данная технология теоретически возможна. Ученые определили теоретическую дозу радиации, которая для этого потребуется. А значит, с долгой и очень тяжело переносимой радиотерапией в ее классическом виде может быть покончено. Пациентам не надо будет неделями ездить в медицинские учреждения или находиться там постоянно во время прохождения лечения. Новая технология использует заряженные частицы вместо традиционных рентгеновских лучей для доставки необходимой дозы облучения. Это позволяет имеющим высокий уровень энергии протонам нацеливаться сразу на опухоль, что резко снижает число побочных эффектов. Данная технология получила название FLASH, эксперты ожидают, что она произведет революцию в онкологии.
Кроме того, уникальное исследование показало, что методика дает точно такой же терапевтический эффект, как и традиционная радиация. При этом здоровые ткани протонами не затрагиваются благодаря тому, что вся процедура длится всего-то одну секунду. Об этом сообщает Journal of Radiation Oncology, Biology, and Physics.
"Впервые кто-то публикует открытия, которые демонстрируют эффективность использования протонов по сравнению с электронами для генерации дозировки FLASH с помощью акселератора, в настоящее время используемого для клинического лечения, - рассказал старший соавтор исследования доктор Джеймс Метц (James Metz) из Университета Пенсильвании. - Нам удалось самое главное - генерировать необходимую дозу радиации с помощью протонов". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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