Медицинская авиабригада спасли от гибели нижегородца с тяжелыми повреждениями спинного мозга

– Мне хочется поблагодарить всех специалистов экстренных служб, кто работал в новогодние праздники.Знаю, что это очень сложное для вас время, но без вашего труда немыслима нормальная жизнь региона. Развитие санитарной авиации будет продолжаться в рамках национального проекта «Здравоохранение». В 2019 году санитарной авиацией было совершено 345 вылетов. Почти по случаю на каждый день года. Из районов в лечебные учреждения Нижнего Новгорода было эвакуировано 333 пациента, из которых 49 детей, причем 12 - в возрасте до года,

Мобильные медицинские авиабригады из Нижнего Новгорода фактически спасли от гибели жителя региона с тяжелыми повреждениями спинного мозга.В новогодние праздники – 4, 5 и 6 января 2020 года, – технику нижегородской мобильной медицинской санитарной авиации поднимали в воздух четыре раза. При этом лететь приходилось не только по нижегородскому региону, ноти гораздо дальше – в Москву и в Санкт-Петербург.Особенно тяжелым оказался вылет мобильной авиабригады в Урень. Нижегородец не справился с управлением, совершая поездки на высокой скорости на снегоходе, в результате чего и получил тяжелейшие травмы, в том числе – и травмы спинного мозга. Оказать пострадавшему помощь и сделать необходимую медицинскую операцию могли бы специалисты Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ), куда молодой человек и был транспортирован вертолетом санавиации.Вообще же как тяжелое и крайне тяжелое медики авиабригад охарактеризовали состояние всех, кого пришлось транспортировать и эвакуировать в эти дни.Кроме прочего, эвакуации были осуществлены из нижегородских медицинских учреждений в специализированные медицинские центры столицы и Санкт-Петербурга, а также из медицинского центра северной столицы в медорганизацию Нижнего Новгорода. Транспортированы были несовершеннолетние пациенты.– заявил по этому поводу глава Нижегородской области Глеб Никитин.Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что санитарная авиация Нижегородской области перевыполнила годовой план более, чем вдвое.