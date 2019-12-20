Санитарная авиация Нижегородской области перевыполнила годовой план более, чем вдвое

– Это уже сейчас в два раза превышает целевой показатель. Мы видим, что этот вид помощи помогает спасать жизни в ситуациях, которые ранее казались безвыходными. Мы возродили работу санитарной авиации к Чемпионату мира по футболу в 2018 году и смогли продолжить ее развитие в рамках национального проекта «Здравоохранение»,

В Нижегородской области в помощь специалистам-медикам, которые осуществляют трудоемкую либо же срочную эвакуацию тяжелых больных или пострадавших в результате действий криминального характера, от несчастных случаев или в ходе дорожно-транспортных происшествий, для любой экстренной помощи медицинского направления, выделен специальный медицинский вертолет типа «Ансат».Государственный контракт на выполнение авиационных работ заключен в нижегородском регионе между государственным казенным учреждением здравоохранения (ГКУЗ) Нижегородской области «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» и авиационной компанией «СКОЛ» (SKOL Airline, LLC), главный офис которой расположен в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа – Югра.Необходимость заключить такой контракт власти региона подстегивала необходимость иметь необходимые инструменты поддержки и сопровождения в дни проведения на территории Нижегородской области игр Чемпионата мира по футболу в 2018 году.В свою очередь, авиамедицинские бригады Нижегородского территориального центра медицины катастроф прошли необходимое обучение правилам, по которым проводится санитарно-авиационная эвакуация. Такие тренинги были организованы специалистами Всероссийского центра медицины катастроф «Защита». Теперь региональный Центр укомплектован медиками, способны профессионально провести авиационную эвакуацию, не прекращая в воздухе всех необходимых медицинских действий, в которых в данный момент нуждается пациент.В течение 2018 года бригады санитарной авиации нижегородского региона совершили 77 вылетов, в ходе которых доставили в медицинские учреждения областного центра 74 пациента. Однако в этом году этот показатель оказался существенно выше.В завершающемся 2019 году санавиацией в регионе были эвакуированы уже 274 пациента. Об этом заявил глава нижегородского региона Глеб Никитин:– сказал губернатор.В регионе будут продолжать эту работу.Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что десятилетняя девочка с сильными ножевыми ранениями, предположительно полученными от отчима, была эвакуирована вертолетом санитарной авиации в Нижегородской области