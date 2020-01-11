Нижегородские «Поезда здоровья-2020» отправляются в путь 13 января

– Сформирован план-график выездов передвижных комплексов. Планируется организация работы четырех составов: Северного, Южного, Западного и Восточного. В этом году деятельность «Поездов здоровья» будет расширена за счет специализированных мобильных медицинских комплексов, закупленных в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Это полностью соответствует задачам, поставленным президентом России Владимиром Путиным,

13 января 2020 года в Нижегородской области выходят на маршруты мобильные лечебно-диагностические лаборатории, которые получили название «Поездов здоровья». Теперь с самого начала ясно, что «Поезда здоровья» будут находиться в пути весь год. В этот раз поездов четыре, они отправляются соответственно на север, восток, юг и запад нижегородского региона.Первые муниципальные территории, которые «поезда» по ходу своего движения посетят, – это Богородский, Дальнеконстантиновский, Кстовский и Пильнинский районы Нижегородской области. Кроме прочего, в рамках работы «Поездов здоровья» будет проводиться диспансеризация определенных групп взрослых нижегородцев.Глава региона Глеб Никитин прокомментировал информацию о том, что движение «Поездов здоровья» с 2020 года станет круглогодичным:– подчеркнул Глеб Никитин.За время работы в прошлом, 2019 году два «Поезда здоровья» сделали остановки в 152 населенных пунктах 48 районов нижегородского региона, проконсультировав при этом почти 22 000 пациентов. Наиболее востребованы среди жителей области оказались консультации у невролога - 5 608 и офтальмолога - 6 520.Специалисты мобильно-диагностических лабораторий выявили более 3 500 заболеваний, в том числе 230 случаев подозрений на злокачественные новообразования. Около 10 000 пациентов были направлены на дополнительное обследование, 1 152 человека были госпитализированы.О том, как именно будут двигаться нижегородские «Поезда здоровья» можно узнать на сайте министерства здравоохранения региона по ссылке: http://zdrav-nnov.ru/informatsiya/poezda-zdorovya.Напомним, ранее МедикФорум уже сообщал, что четыре « Поезда здоровья » будут объезжать Нижегородскую область круглый год.