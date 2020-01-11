Врач в Омске отказался принимать пациентов с переломами, сославшись на низкую зарплату

Медик

Громкий случай произошел в Омске, где дежурный врач одного из местных травмпунктов отказался принимать пациентов, сославшись на низкую зарплату.

Как информирует портал «НГС. Новости Омск», с самого утра 71-летний врач пришел на работу и заявил, что он не будет принимать больных. Мужчина признался, что выпил, а также пожаловался журналистам на низкую зарплату в 30 тысяч рублей и плохие условия труда. Так, например, медик признался, что ему приходится приписывать «виртуальных пациентов» для отчета перед страховыми компаниями.


«Я именно сегодня решил это дело закончить. Уволиться из этой медицины и больше с ней не связываться», - добавил мужчина, отметив, что он проработал в этой сфере 45 лет.


При этом врач выразил готовность принять больных в неотложном состоянии, например, с кровотечениями. Вскоре после громкого заявления мужчину сменили, а пока он отказывался помогать пациентам, его заменяли медсестры.

Напомним, что минувшей осенью по России прокатилась волна массовых увольнений врачей. Чаще всего медики жаловались на низкую зарплату и неудовлетворительные условия труда.
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Названы полезные и вредные стороны отказа от молока
Врач в Омске отказался принимать пациентов с переломами, сославшись на низкую зарплату
Причиной вспышки пневмонии в Китае стал новый вид вируса