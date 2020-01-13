Исчезновение лишнего жира с языке поможет храпунам

"Большинство клиницистов и даже экспертов в области лечения апноэ никогда не обращали внимания на язык при лечении этого расстройства, - рассказывает доктор Ричард Шваб (Richard Schwab), глава отделения сомнологии при Университете Пенсильвании. - Обычно все фокусировались на крупной шее. Теперь мы знаем, что жир на языке является фактором риска, и симптомы апноэ во сне улучшаются, когда уровень этого жира сокращается. Мы выявили уникальное терапевтическое направление, которого у нас раньше не было".

Новое исследование ученых Университета Пенсильвании показало, что громкий храп может вызываться лишним жиром на языке. Ученые давно подозревали, что потеря веса помогает в борьбе с обструктивным апноэ во сне, и вот теперь получено предположение о том, каким именно образом это осуществляется. Оказывается, симптомы у жертв этого расстройства смягчаются за счет исчезновения жира с самой неожиданной части тела. А эта информация может стать основой для разработки новых эффективных методов лечения апноэ, от которого страдают миллионы людей в разных странах мира.В будущем риск апноэ во сне, равно как и его диагностика, могут проводиться за счет измерения толщины языка. Напомним, что в долгосрочной перспективе апноэ во сне связано с целым рядом хронических болезней, включая повышенное артериальное давление, болезни сердца, диабет второго типа, инсульты и депрессии. Результаты исследования публикует журнал American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine . ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ