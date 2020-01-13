Нижегородцы могут протестировать детей на расстройства аутистического спектра по интернету

– Основная идея – максимальная чувствительность, что означает выявление настолько большого количества случаев расстройств аутистического спектра, насколько это возможно. Существует высокая доля ложноположительных результатов, а это означает, что не у каждого ребенка, у которого выявлен риск, будет обязательно диагностировано РАС.

Тем не менее, у этих детей есть высокий риск иных нарушений, или задержек развития, а, следовательно, оценка любого ребенка, у которого выявлен положительный результат, имеет под собой ос

Интернет-тестирование детей, которых есть основания подозревать на наличие у них расстройств аутистического спектра (РАС) проводится анонимно. Тем, кто проходит тестирование, в конце него выдают результат прохождения с рекомендациями, а также контактными данными медицинских организаций, в которые можно обратиться.По состоянию на 13 января 2020 года анкетирование прошли уже 175 родителей.Пройти такое on-line тестирование можно на сайте министерства здравоохранения Нижегородской области: http://zdrav-nnov.ru/m-chat-r-test.Сделать тест позволяет новая авторская методика M-CHAT-R, которая может также использоваться и как элемент обычного медицинского обследования ребенка. Методика оценивает риски ментальных расстройств у детей в возрасте от 18 месяцев до двух с половиной лет.При этом не следует оценивать результаты теста слишком категорично: наличие рисков возникновения РАС еще не означает, что заболевание обязательно возникнет:нование,– пояснили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.В региональном минздраве также подчеркивают, что постановка диагноза «детский аутизм» и подобных диагнозов – это прерогатива, компетенция и ответственность медика, детского специалиста-психиатра, который проходит специальную профессиональную подготовку. Ставить такой диагноз самостоятельно ни в коем случае не следует.Сегодня диагноз РАС в большинстве случаев ставят детям более взрослым, в возрасте от 5 до 9 лет, хотя оптимальный возраст для раннего выявления признаков аутистических расстройств – от 1,5 до 3 лет.У ребенка тем больше шансов на выздоровление, чем раньше ему будет поставлен диагноз.Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что в Нижегородской области реализуют концепцию комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра