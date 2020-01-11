В Нижегородской области реализуют концепцию комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра

– Диагноз РАС в большинстве случаев в настоящее время устанавливается детям в возрасте от 5 до 9 лет. Соответственно поздно начинаются абилитационные и реабилитационные мероприятия. Оптимальный возраст для раннего выявления признаков РАС - от 1,5 до 3 лет. Чем раньше у ребенка будут выявлены проявления аутизма и установлен диагноз, тем больше у него появится шансов на выздоровление,

Согласно статистическим данным, в Нижегородской области сегодня зафиксировано 714 случаев расстройство аутического спектра (РАС), при этом только один из таких людей старше 18 лет.11 сентября 2019 года правительство Нижегородской области утвердило новую концепцию комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и другими ментальными нарушениями. Сейчас пришла пора подводить некоторые ее предварительные итоги.В центре концепции находится мысль о том, что людей с метальными нарушениями, в том числе и аутистов, следует выявлять на ранних возрастных стадиях, после чего заниматься ими комплексно, с участием специалистов различного профиля, включая как медиков, так и педагогов, а также юристов и чиновников.Именно такой подход, считают авторы концепции, позволяет интегрировать таких людей в общество, адаптировать их к внешнему миру в широком смысле слова с максимальной эффективностью, как и позволяет предоставить им максимальные возможности для развития.Чтобы реализовать такой, комплексный, подход к аутизму, в регионе начал работать ресурсный центр по оказанию консультативной психологической, психотерапевтической и психиатрической помощи для людей с диагнозом РАС. Центр открылся на базе Консультативно-диагностического центра по охране психического здоровья детей и подростков– говорит главный врач Центра Анна Кондюрина.Чтобы расстройства выявить в как можно более раннем возрасте, в нижегородских детских поликлиниках № 22, 25, 27, 48 проводилось анкетирование: за девять месяцев анкеты заполнили 9541 родителей детей в возрасте 18-30 месяцев – 54,2 % от числа юных нижегородцев данного возраста.Факторы риска были выявлены у 141 ребенка (1,4%), которые направлены на консультацию к специалистам Центра для дальнейшего, более углубленного обследования. Врач-психиатр осмотрел 31 ребенка и у семи из них подтвердился диагноз «расстройство аутического спектра».Специалисты обращаются к нижегородским родителям: чтобы выявить возможное заболевание как можно раньше, можно обратиться в Консультативно-диагностический центр по охране психического здоровья детей и подростков по адресу: Нижний Новгород, пер. Чернопрудский, 4, тел. 8-831-430-89-50 с понедельника по пятницу с 8-00 до 20-00. В то время, когда у детей летние каникулы с июня по август включительно, прием ведут с 8-00 до 15-00.Можно записаться на прием не только по указанному телефону, но и на Портале пациента: portal 52.is-mis.ru.Напомним, ранее МедикФорум рассказывал, что нижегородских детей-аутистов помогают готовить к школе некоммерческие организации.