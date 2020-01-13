В Нижегородской области 25 января в тестовом режиме заработает единая диспетчерская система скорой помощи

– Создание единой диспетчерской системы позволит сократить время на обработку сигналов. Сейчас информация проходит от подстанции к подстанции. Из-за этого теряется время, играющее огромное значение при оказании экстренной помощи. В новой системе сигнал будет сразу поступать к ближайшей свободной бригаде. Для тестового периода уже закуплено необходимое оборудование.

В последующем данная система позволит объединить прием вызовов со всей территории Нижегородской области. Это будет в полной мере способствовать достижению показателей национального проекта «Здравоохранение» и задачи по развитию первичного медицинскогозвена, поставленной президентом России Владимиром Путиным,

В Нижнем Новгороде автоматизированные системы приема вызова и управления бригадами скорой помощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Станция скорой медицинской помощи» подключены к мощностям Медицинского информационного центра, используя при этом программное обеспечение, которое разработано ООО «Руна».Сегодня вся эта система претерпевает определенные изменения.25 января 2020 года в тестовом режиме начнет работать единая диспетчерская система «скорой». Все вызовы будут принимать по городским телефонам 03 и мобильным 103 и 112, а затем они будут распределяться непосредственно к выездным бригадам скорой медицинской помощи.– заявил нижегородский губернатор.Результаты тестового периода работы системы покажут, насколько быстро произойдет перераспределение ролей в нижегородской региональной системе приема вызовов бригал медиков скорой медицинской помощи.Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что нижегородские власти обещают сделать капитальный ремонт в каждой из медицинских организаций региона.