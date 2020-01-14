Нижегородка Ольга Плаксина стала вероятным кандидатом на получение всероссийской премии в сфере онкологии

«В конце года был в детской областной больнице, посещал отделение гематологии и общался с Ольгой Ивановной Плаксиной. Она и руководитель отделения, и хирург, который лично проводит трансплантацию костного мозга! На ее счету 63 операции и 63 спасенные жизни! Она единственный специалист такого уровня в области»,

Глава отделения гематологии областной детской больницы вышла в лидеры голосования премии «Мы будем жить» в номинации «Детский онколог».Всероссийская премия «Мы будем жить!» присуждается в первую очередь врачам-онкологам и медицинским учреждениям, ноне только: ее вручают благотворительным организациям, деятелям культуры. журналистам, общественным деятелям, социально-ответственному бизнесу, учителям и пациентам, – всем, кто собственным примером оказывает помощь другим достойно пройти путь к выздоровлению.Номинантов на премии выдвигает, в соответствии с регламентом, любой причастный. Присуждение премии проходит по номинациям. Победителей, в свою очередь, определяет открытое голосование пациентов на портале Национального ежегодного форума 2020 по адресу www.ipu-onco.net.Международный союз помощи и поддержки пациентов в очередной раз проведет Национальный ежегодный форум-2020 в день Всемирного дня борьбы против рака, 3 февраля 2020 г. Тогда же состоится и церемония вручения премии «Мы будем жить».Одним из лидеров голосования в этом году стала нижегородка Ольга Плаксина. Она возглавляетотделение гематологии региональной детской больницы и одновременно является действующим хирургом, осуществляя операции по трансплантации костного мозга.К настоящему времени за Ольгу Плаксину отдано 8300 голосов.– написал, призывая нижегородцев поддержать в голосовании Ольгу Плаксину в своем Instagram-аккаунте (@gsnikitin) нижегородский губернатор Глеб Никитин.Напомним, ранее МедикФорум сообщил: нижегородские ученые считают, что вышли на верный путь в борьбе с раком