Машина поддержит жизнь донорской печени в течение недели
Ученые разработали устройство, которое способно поддерживать жизнеспособность донорской печени человека в течение недели за пределами тела. Машина накачивает печень свежей кровью, не позволяя органу умереть.
Ученые разработали препарат под названием Liver 4 Life, который способен сохранять жизнеспособность печени человека за пределами тела на протяжении целой недели. Это машина станет настоящим спасением для людей, нуждающихся в трансплантации печени, поскольку благодаря ныне существующим технологиям донорский орган, который уже извлекли из тела, можно сохранять в жизнеспособном состоянии не более чем 24 часа. А иногда этот орган необходимо переместить из пункта А в пункт В, где его ждет донор, и за этот срок провести все необходимые процедуры и подготовиться к операции врачи просто не успевают.
Liver 4 Life представляет собой демонстрацию самых последних достижений в области технологии фильтрации и кровообращения, он не только сохраняет здоровье печени, но восстанавливает орган и даже способствует повторному его росту в лаборатории. На его разработку ушло около 4 лет, и ученые называют своё детище крупным прорывом в области трансплантологии, способным повысить качество жизни людей, находящихся в списках ожидания на пересадку печени. Разработкой этого уникального устройства занимались исследователи из Университетского госпиталя Цюриха и Университета Цюриха в Швейцарии, совершенствуя технологию перфузии.
Препарат работает за счёт снабжения удаленной из организма печени насыщенной кислородом крови через специальный трубки, который также выкачивают старую кровь после того, как кислород уже был использован. Когда кровь извлекается, она фильтруется через систему диализа, удаляющую продукты отхода по примеру того, как эта же система помогает людям с больными почками. Машина поддерживает орган при нормальной температуре тела в 37С, а также удаляет желчь из печени, препятствуя ее скоплениям, которые могут быть токсичными. Наконец препарат содержит искусственную диафрагму - похожую на простыню мышцу между легкими и печенью с желудком, которая сдвигает печень вокруг для того, чтобы она не была повреждена при дыхании, но и находилась в одном и том же самом месте всё время. Об этом пишет журнал Nature Biotechnology. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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