Таинственный вирус из Китая может перебраться в другие страны
Появились серьезные опасения по поводу того, что мистический вирус из Китая может распространиться на другие страны. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала больницам по всей планете готовиться к появлению подобного рода случаев.
Опасения по поводу распространения вспышки загадочного вируса из Китая в другие государства более чем реальна, если верить рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Она посоветовала больницам на всей планете быть готовым к данному сценарию. Ну а пока ученые не могут разобраться с природой этого вируса, которого ранее никогда не наблюдалось. Пока что тесты демонстрируют, что это разновидность коронавируса. В китайском городе Ухань с декабря прошлого года зафиксирован 41 случай заболевания, и один пациент скончался в результате развития тяжелой пневмонии.
Тем не менее, первый официально зарегистрированный случай вируса за пределами Китая на территории Таиланда, который произошёл на прошлой неделе, породил опасения по поводу способности вируса перебираться через границы. Гражданка Китая находилась на отдыхе в Таиланде, когда у неё произошло обострение болезни, зафиксированное в аэропорту. Ранее было принято считать, что этот вирус передается с животными, и вот теперь, по мнению ВОЗ, появились достаточные доказательства способности этого вируса передаваться от человека к человеку. Эксперты не исключают самого мрачного сценария или так называемого «суперраспространения» в условиях медицинских стационаров, когда несколько заболевших пациентов заражают тем или иным вирусом десятки других.
Китай является популярным туристическим маршрутом для многих людей, и только из Великобритании сюда ежегодно приезжают по 600 000 туристов. В городе Ухань проживает 11 млн человек. Пока что исследования показывают, что эта респираторная болезнь является абсолютно новой для науки разновидностью коронавируса, провоцирующего похожие на простуду симптомы вроде насморка, головных болей, кашля, болей в горле и жара. Об этом пишет The Times. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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