Специалисты рассказали, почему развивается рак желудка и как его предотвратить

Рак желудка является одной из самых страшных для людей болезней. Онкологическая патология встречается довольно часто – по статистике, рак желудка находится на шестом месте среди всех онкоболезней. Почему он развивается и что сделать, чтобы предотвратить его, корреспонденту MedikForum.ru рассказали специалисты в этой области.





Причины рака желудка





Обычно рак желудка развивается в клетках, ответственных за выработку слизистого секрета. Этот вид онкологии называют аденокарценомой. Также есть патология в области, где верхняя часть желудка соединяется с нижним отделом пищевода, что называется гастроэзофагеальным раком.





Спешим вас разочаровать, но причина развития рака желудка до сих пор до конца не изучена. Есть доказанная связь между рационом. Например, если в питании преобладают соленья, копчености, острое, то риск повышается. Также к факторам развития рака желудка относят:





Дефицит фруктов и овощей;

Наследственность;

Длительное воспаление желудка;

Курение;

Вирус Эпштейна-Барр;

Анемия с нехваткой витамина В12;

Наличие полипов в желудке.





Чтобы предотвратить развитие рака желудка или вовремя заметить заболевание, необходимо регулярно проходить обследования у гастроэнтеролога. Риск увеличивается в возрасте 50-70 лет.





Профилактика рака желудка





В первую очередь нужно контролировать вес. Это позволит не переедать, а также защититься от самых разных болезней, включая рак желудка.





В-вторых, нужно заниматься физической активностью. Регулярные упражнения помогут активизировать обменные процессы в организме, наладить работу пищеварительной системы, стимулировать метаболизм.





В-третьих, включить в рацион фрукты и овощи. Помните о разнообразии таких продуктов, а не только их количестве. Если каждый день есть 5 видов овощей и фруктов, то можно существенно снизить риск болезни.





В-четвёртых, нужно отказаться от солений и копченостей, которые могут быть потенциальными канцерогенами.





И наконец, откажитесь от курения. Простые правила профилактики позволят повысить шансы на то, что никогда не разовьётся рак желудка.