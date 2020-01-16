Женские кровеносные сосуды стареют быстрее мужских
Исследование показало, что кровеносные сосуды женщин стареют быстрее мужских, тем самым увеличивая риск болезней сердца в более молодом возрасте. Так, женщины в возрасте 30 лет с повышенным артериальным давлением более часто сталкиваются с болезнями сердца, чем их ровесники мужчины.
Новое исследование выявило еще одно существенное физиологическое различие между женщинами и мужчинами, которое не идет на пользу представительницам прекрасного пола. Кардиологи Smidt Heart Institute Лос-Анджелеса наблюдали в течение четырех десятков лет за 30 000 взрослых людей. Эти наблюдения показали, что кровеносные сосуды у женщин, начиная от крупных артерий и заканчивая самыми мелкими капиллярами, физиологически стареют и становятся менее эффективными гораздо быстрее, чем это происходит у мужчин. Кроме того, женщины статистически быстрее сталкиваются и с гипертонией, которая усиливается со временем.
А это значит, что 30-летняя женщина с повышенным артериальным давлением более уязвима перед болезнями сердца, чем мужчина того же самого возраста. Эксперты полагают, что полученные ими выводы подвергают сомнению давно господствующую точку зрения о том, что болезни сердца поражают мужчин на 10-20 лет быстрее, чем женщин. В частности, ранее ученые доказали, что мужчины более предрасположены к гипертонии, чем женщины, и особенно до 50 лет. Кстати, начиная с 50, женщины имеют повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний из-за резких гормональных изменений, вызванных менопаузой.
Эти изменения приводят к росту веса и большей чувствительности к соли - два этих фактора затрудняют циркуляцию крови. При повышенном давлении сердцу приходится более интенсивно работать для того, чтобы прокачивать кровь по всему телу. Если гипертонию не лечить, она повреждает артерии и вызывает инсульты, а также инфаркты. Результаты исследования опубликованы в JAMA Cardiology. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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