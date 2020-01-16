Боль в спине вызывается превращением хряща в кость
Боли в нижней части спины могут вызываться превращением мягкого хряща в кость, похожую на швейцарский сыр. В идеале хрящи должны оставаться мягкими и гибкими, поскольку они защищают позвонки.
Боли в нижней части спины - это очень серьезная проблема, с которой сталкиваются миллионы людей по всему миру. И вот теперь ученые полагают, что данные боли могут вызываться процессом превращения хрящей в позвоночнике в кости, которые похожи на швейцарский сыр. Хрящ в идеале должен быть мягким и гибким для защиты позвонков - 33 кусочков костей, из которых и состоит наш позвоночник. Однако тесты на лабораторных мышах показали, что эта ткань отвердевает и превращается в структуру с отверстиями по мере старения грызунов.
Именно эти отверстия и помогают расти чувствительным к болям нервам, которые распространяются глубоко в позвоночные кости. А активность данных нервов является причиной сильнейших болей в спине. Эксперты из Университета Джонса Хопкинса надеются, что их открытие приведёт к разработке новых методов лечения болей в спине, при которых сегодня пациенты вынуждены опираться только на стандартные обезболивающие.
Статистика показывает, что около 80% мирового населения столкнется или уже столкнулось с болями в нижней части спины в течение жизни. Иногда они являются следствием травм вроде смещения позвоночных дисков, но в большинстве случаев появляются без всяких травматических событий, и особенно часто в пожилом возрасте, когда хрящи изнашиваются. Исследователи экспериментировали на мышах, генетически запрограммированных дожить до 20 месяцев, что соответствует эквиваленту 70-80 лет у человека. Они тщательно наблюдали за хрящами между каждым позвонком грызуна, которые служат своего рода прокладкой между костями и позволяют выдерживать вес тела при передвижениях. Результаты исследования публикуются в Nature Communications. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий