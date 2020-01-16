Стремление пить каждый вечер заложено в генах
Желание каждый вечер прикладываться к бутылке может быть заложено в генах человека. Учёные обнаружили два варианта ДНК, которые связаны с употреблением более 35 порций алкоголя в неделю.
Кто-то считает, что причиной пьянства и алкоголизма является слабая сила воли, а кто-то полагает, что всё дело в наследственности. Употребление слишком большого количества алкоголя может вызываться генами, как утверждают ученые. В ходе исследования они проанализировали геном десятков тысяч людей для того, чтобы определить, как ДНК могут влиять на уровень употребления алкоголя. Установлено, что употребляющие большие объемы алкоголя (не менее 5 бутылок вина в неделю для мужчин и трех с половиной для женщин) имеют 6 специфических генетических вариантов.
Эти "изгибы" в ДНК могут нарушать биологические пути, связанные с процессами поощрения и удовольствия. В результате, человек испытывает больше радости от употребления алкоголя, чем большинство других людей. Отметим, что наука уже давно считает специфические генетические характеристики возможной причиной развития нездоровый тяги к алкоголю. Их выявление может послужить основой для разработки гораздо более действенных методов лечения алкогольной зависимости, которая в экстремальных своих формах может приводить к самому печальному итогу. По мнению ряда ученых, алкоголизм наполовину определяется генами, а на оставшуюся половину зависит от внешних факторов вроде возраста употребления первого спиртного напитка.
Сам по себе алкоголизм связан с развитием свыше 60 болезней, среди которых заболевания печени, сердечно-сосудистой системы и опухоли. В США от алкоголизма и пьянства страдает более 14 млн человек, в России их число приближается к 4 млн. Речь идет о всех стадиях, включая первую, на которой лишь формируется устойчивая тяга к спиртным напиткам, и последнюю, которая сопровождается стремительным разрушением личности человека. 4-я стадия алкоголизма считается неизлечимой. Об этом пишет The Times. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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