Врач Павлова посоветовала отказаться от каш, из-за которых растет живот

«Утром в организме человека отмечается высокая активность надпочечников и желудочно-кишечного тракта. В этот момент человек обязан поесть», - проинформировала медик в своем Telegram.

«Любую кашу рекомендуется сочетать с белковым продуктом. Например, порцию овсянки (не быстрого приготовления!) оптимально съесть с вареным яйцом», - подсказала врач.

По словам эндокринолога Павловой, утренний прием пищи физиологически необходим организму и является обязательным.Павлова заметила, что многие предпочитают завтракать кашами. Одним из наиболее полезных вариантов каш специалист считает овсянку, приготовленную из грубых хлопьев, которые врач рекомендует не варить, а заливать кипяченой водой (за 30 минут до употребления). В такую кашу полезно добавлять изюм, фундук, чернослив. Эксперт констатировала, что овсянка содержит особый тип клетчатки бета-глюкан. В процессе усвоения бета-глюкан растворяется, создавая массу, к которой липнут частицы холестерина (все это затем покидает организм). Таким образом, овсянка помогает снижать высокий уровень холестерина, а добавление в нее орехов и сухофруктов дополнительно дает витамины и микроэлементы.В то же время врач Павлова посоветовала отказаться от каш быстрого приготовления, из-за которых растет живот. Даже овсянка в таком варианте может быть вредна, поскольку обработка, которой она подвергается на производстве, практически лишает ее клетчатки. В результате получается продукт, насыщенный углеводами, которые быстро усваиваются, повышают сахар в крови и способствуют интенсивному жироотложению.В целом, резюмировала эксперт, каши (даже самые полезные) не следует есть ежедневно и большими порциями.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты вредно есть на голодный желудок.

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