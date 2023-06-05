Гепатолог Южнова назвала 6 ранних симптомов жировой болезни печени, связанной с алкоголем
В то время как вы можете думать, что выпивка здесь и там вечером безвредна, ваше тело может демонстрировать признаки жировой болезни печени, связанной с алкоголем.
Существует несколько стадий связанной с алкоголем жировой болезни печени, но для того, чтобы появились признаки заболевания, печень должна быть серьезно повреждена.
"Связанная с алкоголем жировая болезнь печени (АБП) может быть вызвана пьянством, когда человек потребляет большое количество алкоголя за короткий промежуток времени", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.
АБП также может развиться, когда человек употребляет больше рекомендуемых доз алкоголя — 14 единиц в неделю — в течение многих лет.
Южнова рассказала о «ранних симптомах»:
- Боль в животе
- Потеря аппетита
- Усталость
- Чувствую себя больным
- Диарея
- Общее недомогание.
По мере того, как печень становится более серьезно поврежденной, могут появиться следующие признаки:
- Пожелтение кожи и белков глаз
- Отек ног, лодыжек и ступней из-за скопления жидкости
- Отек живота из-за скопления жидкости, известный как асцит.
- Высокая температура (лихорадка) и приступы озноба
- Очень зудит кожа
- Выпадение волос
- Необычно изогнутые кончики пальцев и ногти (палые пальцы)
- Пятнистые красные ладони
- Значительная потеря веса
- Слабость и истощение мышц
- Спутанность сознания и проблемы с памятью, проблемы со сном и изменения личности из-за накопления токсинов в мозге
- Рвота с кровью и черный дегтеобразный стул из-за внутреннего кровотечения
- Склонность к более легкому кровотечению и синякам, например, частые носовые кровотечения и кровоточивость десен
- Повышенная чувствительность к алкоголю
"Анализы крови могут определить, сколько белка альбумина у вас есть, если его дефицит указывает на то, что печень плохо работает".
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