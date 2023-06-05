Гепатолог Южнова назвала 6 ранних симптомов жировой болезни печени, связанной с алкоголем

"Связанная с алкоголем жировая болезнь печени (АБП) может быть вызвана пьянством, когда человек потребляет большое количество алкоголя за короткий промежуток времени", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Боль в животе

Потеря аппетита

Усталость

Чувствую себя больным

Диарея

Общее недомогание.

Пожелтение кожи и белков глаз

Отек ног, лодыжек и ступней из-за скопления жидкости

Отек живота из-за скопления жидкости, известный как асцит.

Высокая температура (лихорадка) и приступы озноба

Очень зудит кожа

Выпадение волос

Необычно изогнутые кончики пальцев и ногти (палые пальцы)

Пятнистые красные ладони

Значительная потеря веса

Слабость и истощение мышц

Спутанность сознания и проблемы с памятью, проблемы со сном и изменения личности из-за накопления токсинов в мозге

Рвота с кровью и черный дегтеобразный стул из-за внутреннего кровотечения

Склонность к более легкому кровотечению и синякам, например, частые носовые кровотечения и кровоточивость десен

Повышенная чувствительность к алкоголю

"Анализы крови могут определить, сколько белка альбумина у вас есть, если его дефицит указывает на то, что печень плохо работает".

Существует несколько стадий связанной с алкоголем жировой болезни печени, но для того, чтобы появились признаки заболевания, печень должна быть серьезно повреждена.АБП также может развиться, когда человек употребляет больше рекомендуемых доз алкоголя — 14 единиц в неделю — в течение многих лет.Их можно охарактеризовать как «довольно расплывчатые» симптомы, тем более что их можно отнести к ряду причин.Анализ крови, который проверяет, насколько хорошо функционирует печень, может быть показательным.Ранее МедикФорум писал о пользе и вреде кофе.

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