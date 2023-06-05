Гепатолог Южнова назвала 6 ранних симптомов жировой болезни печени, связанной с алкоголем

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Гепатолог Южнова назвала 6 ранних симптомов жировой болезни печени, связанной с алкоголем


В то время как вы можете думать, что выпивка здесь и там вечером безвредна, ваше тело может демонстрировать признаки жировой болезни печени, связанной с алкоголем.


Существует несколько стадий связанной с алкоголем жировой болезни печени, но для того, чтобы появились признаки заболевания, печень должна быть серьезно повреждена.

"Связанная с алкоголем жировая болезнь печени (АБП) может быть вызвана пьянством, когда человек потребляет большое количество алкоголя за короткий промежуток времени", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.


АБП также может развиться, когда человек употребляет больше рекомендуемых доз алкоголя — 14 единиц в неделю — в течение многих лет.

Южнова рассказала о «ранних симптомах»:
  • Боль в животе
  • Потеря аппетита
  • Усталость
  • Чувствую себя больным
  • Диарея
  • Общее недомогание.
Их можно охарактеризовать как «довольно расплывчатые» симптомы, тем более что их можно отнести к ряду причин.



Жировая болезнь печени: полный список ранних симптомов



По мере того, как печень становится более серьезно поврежденной, могут появиться следующие признаки:
  • Пожелтение кожи и белков глаз
  • Отек ног, лодыжек и ступней из-за скопления жидкости
  • Отек живота из-за скопления жидкости, известный как асцит.
  • Высокая температура (лихорадка) и приступы озноба
  • Очень зудит кожа
  • Выпадение волос
  • Необычно изогнутые кончики пальцев и ногти (палые пальцы)
  • Пятнистые красные ладони
  • Значительная потеря веса
  • Слабость и истощение мышц
  • Спутанность сознания и проблемы с памятью, проблемы со сном и изменения личности из-за накопления токсинов в мозге
  • Рвота с кровью и черный дегтеобразный стул из-за внутреннего кровотечения
  • Склонность к более легкому кровотечению и синякам, например, частые носовые кровотечения и кровоточивость десен
  • Повышенная чувствительность к алкоголю  
Анализ крови, который проверяет, насколько хорошо функционирует печень, может быть показательным.


"Анализы крови могут определить, сколько белка альбумина у вас есть, если его дефицит указывает на то, что печень плохо работает".



Назван ряд предупреждающих симптомов жировой болезни печени



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