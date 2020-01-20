Веские причины бросить курить

Многие знают, что курение вредит здоровью. У большинства эта вредная привычка ассоциируется с раком лёгких и болезнями ротовой полости. Но есть и другие последствия курения, о которых стоит знать каждому. Корреспондент MedikForum.ru рассказывает о том, какие именно причины бросить курить точно не заставят вас передумать.





Аутоиммунные заболевания





Кажется, что здесь нет никакой связи. Но на самом деле у курильщиков гораздо выше риск развития патологий щитовидной железы. Диффузный токсический зоб диагностируют на 45% чаще, узловой зоб – на 28%, а аутоиммунный тиреоидит – на 23%. У женщин, которые курят, гипотиреоз ставят в 4 раза чаще.





Псориаз тоже может развиваться из-за курения. В Норвегии проводили исследование, которое показало, что у курящих людей риск псориаза повышен. То же самое касается и представительниц прекрасного пола. Но даже после отказа от курения вероятность заболеть аутоиммункой остаётся на довольно высоком уровне. Поэтому лучше навсегда решить для себя, что курить – не лучший метод провести время.





Болезни кровеносных сосудов





Если вы курите, то повышается риск атеросклероза. Дело в том, что в легких курильщиков и тканях, выстилающих кровеносные сосуды изнутри, наблюдается повышенный уровень фермента синтетазы оксида азота. При ее активности образуются радикальные соединения NO, которые тоже влияют на разрушение тканей. Также истончается мышечный слой стенки артерий. У активных курильщиков атеросклероз развивается на 50% активнее.





Кроме того, если курить, то может возникнуть ангиопатия или гангрена. Чаще с этим сталкиваются те, у кого уже диагностирован диабет. Повреждение сосудов за счёт курения – довольно распространённая проблема. Немалую роль играют также гены, наследственность, но, конечно, в большей степени на эти заболевания влияет привычка курить.





Не будем забывать о таком распространённом явлении как инсульт. У тех, кто склонен к тромбообразованию, то есть у курящих, очень часто диагностируют эту болезнь. Вероятность ишемического инсульта вырастает в 2-4 раза, если регулярно курить.





Болезни позвоночника





Вам ещё не захотелось бросить курить? Тогда продолжаем наш рассказ о страшных последствиях данной вредной привычки. Например, шведские учёные выяснили, что курение негативно влияет на позвоночник – возможен стеноз позвоночного канала, который проявляется в виде болей в области поясницы, нарушений ходьбы, онемения нижних конечностей. Причина кроется в нарушении кровоснабжения спинномозгового канала, что вызывает его сужение. В итоге ткани спинного мозга сдавливаются, что и приводит к болезненным ощущениям.





При курении могут образоваться межпозвонковые грыжи. Кислорода поступает меньше, что и увеличивает такой исход. Даже болевой синдром у курящих может быть выше при грыже.





Болезни зрения





Кто много курит, тот явно не заботится о своём зрении. Чаще всего появляются макулодистрофия, помутнение хрусталика на фоне катаракты, патологии мейбомиевых желез. Всё это существенно портит здоровье глаз и даже может лишить зрения. Так что, следует подумать, прежде чем браться за сигарету – а надо ли портить себе здоровье такой минутной слабостью?