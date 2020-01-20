В Ростове-на-Дону решили готовить собственных городских ветеринарных врачей
В одном из региональных вузов появился новый факультет.
В опорном вузе Ростовской области, ДГТУ, создали новый факультет «Биоинженерия и ветеринарная медицина». Здесь будут обучать городских ветеринарных врачей – специалистов по болезням домашних питомцев. Для этого приглашены признанные эксперты ветеринарии из числа практикующих ветврачей Москвы и Санкт-Петербурга.
По информации пресс-службы учебного заведения образовательная программа будет состоять из трех блоков. Первые два года студенты будут изучать общеветеринарные предметы – анатомию, физиологию, зоогигиену, гистологию, цитологию. На третьем курсе будущие ветврачи освоят навыки клинической диагностики, оперативной хирургии, фармакологии, а на последних курсах – приступят к углубленному изучению клинических профильных дисциплин.
Предполагается, что это будет совершенно отличная от сельскохозяйственной сфера ветеринарии. Пациентами будущих врачей станут домашние любимцы, которых содержат в квартирах и домах. «Мы нацелены на подготовку ветврачей, которые индивидуально занимаются здоровьем мелких домашних животных. Мы разработали уникальную образовательную программу, которая позволит подготовить специалистов нового формата. Наши выпускники научатся работать с несколькими видами животных, разбираться в различных заболеваниях. Также мы уделили внимание освоению навыков деонтологии – ветеринарные врачи должны понимать, как общаться с пациентом, как объяснить суть заболевания и стоимость услуг. Этого в сельском хозяйстве не бывает, это совершенно отдельная сфера ветеринарии», – отметил и. о. декана факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» ДГТУ Алексей Ермаков. Уже с четвертого курса будущие специалисты с головой погрузятся в работу в клиниках.
«Городская ветеринарная медицина стремительно развивается, домашние животные доживают до глубокой старости, и растет потребность рынка в профессионалах, оказывающих квалифицированную ветеринарную помощь питомцам. Новый факультет опорного вуза и реализуемая образовательная программа по подготовке врачей для pets-ветеринарии отвечает запросам современности. Уверен, опыт ДГТУ будет тиражироваться и в других университетах России», – подчеркнул президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей России Сергей Середа.
Ранее МедикФорум сообщал о случае незаконной торговли молоком без ветеринарного заключения. Бдительная ростовчанка сообщила о незаконной торговле молоком из бочки рядом со своим домом. После поступления жалобы ветеринарная инспекторская группа прибыла на улицу 40-летия Победы 95/1.
Группа быстрого реагирования действительно обнаружила по указанному адресу автобудку с молоком. При этом у продавца не оказалось ветеринарных документов на реализуемую продукцию. А продаваемое молоко оказалось сырым. Употреблять его в пищу без предварительной обработки недопустимо.
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