Намагниченные молекулы помогут в лечении рака груди

Разработана методика сканирования с использованием магнитов, которая теперь отслеживает опухоли груди в режиме реального времени и определяет, какие из них растут быстрее. Эта технология, которая впервые использована для оценки здоровья человека, включает разработку собственных химических магнитов организма и их отслеживание при помощи МРТ. Магнитное поле создаётся на основе химических веществ, которые естественным образом используют опухолевые клетки. Именно поэтому ученые и могут определить степень их агрессивности по той скорости, с которой эти вещества исчезают.Это поможет врачам узнать не только тип рака, имеющийся у человека, но и установить то, как эта опухоль ведёт себя в каждый конкретный период времени. Данным исследованием занимается Кембриджский институт в составе фонда Cancer Research UK, который испытывает методику на 7 пациентах, проходящих лечение в больнице Addenbrooke's Hospital. Отметим, что рак груди это наиболее распространенная форма болезни, и только в Англии ставится свыше 55 000 новых диагнозов ежегодно, а 11 000 его жертв умирают. У некоторых людей рак более агрессивен и распространяется быстрее, чем у других.Используя магнитное сканирование ученые смогут сказать более точно, с какой скоростью растет опухоль. Следовательно, можно будет определить и степень неотложности требуемого лечения. Методика использует натуральные химические вещества под названием пируваты. Их намагничивают и затем вводят в тело человека. Опухоли естественным образом сжигают пируваты для создания энергии и строительных материалов для новых злокачественных клеток. Именно это свойство и применяется при новом методе диагностики. Об этом пишет Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) . ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ