Открытие поможет создать иммунотерапию одну для всех
Открытие в области работы иммунной системы может привести к разработке нового метода лечения опухолей за счёт иммунотерапии. Он будет одинаково подходить для всех и заключаться в поиске и уничтожении многочисленных разновидностей рака.
На горизонте замаячили перспективы разработки новых впечатляющих методов терапии рака после того, как учёные обнаружили иммунные клетки, которые способны уничтожать самые разные формы этой болезни. Новые Т-клетки, являющийся разновидностью белых клеток крови, распознают и уничтожают большинство типов опухолей, при этом не трогая здоровые ткани. Исследователи из Университета Кардиффа полагают, что эти самые новые клетки в один прекрасный день обеспечат создание универсального для каждого пациента метода лечения, который до сих пор считается абсолютно невозможным. Об этом пишет Nature Immunology.
Впрочем, следует сказать, что пока эффективность новых Т-клеток оценивалась только в условиях лаборатории. На следующем этапе их проверят на животных, а если действенность подтвердится, то потом последуют и испытания с участием человека. Отметим, что врачи на протяжении уже нескольких лет используют методику под названием CAR-T терапия, которая включает извлечение собственных иммунных клеток пациента и их генетическую модификацию.
При этой форме иммунотерапии Т-клетки затем возвращаются в кровоток пациента, где начинают охотиться и уничтожать раковые клетки. Однако данная методика подходит при лечении только ограниченного количества опухолей, включая рак крови и костного мозга. При воздействии на твёрдые опухоли она не показала высокой результативности, а именно эти опухоли и составляют большинство злокачественных новообразований. Т-клеткам довольно сложно дифференцировать, то есть отличать опухолевые клетки от здоровых тканей, поскольку они имеют приблизительно похожую генетику, поэтому клетки атакуют оба вида тканей. Новые клетки умеют различать здоровые и раковые ткани. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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