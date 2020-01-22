Солнцезащитные крема доставляют в организм токсичные материалы
Крема для защиты от солнечной радиации могут вызвать утечку токсичных материалов в кровь. Более того, их уровень порой в сотни раз превышает предельно допустимый, как показало исследование.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) проверило 6 ключевых активных ингредиентов в солнцезащитных кремах и лосьонах. Оказалось, что все они содержатся в крови пользователей этих средств в более значительных концентрациях, чем это допускает FDA. А концентрация одного из этих ингредиентов превышала норматив FDA в 360 (!) раз. При этом эксперты ведомства и представители Американской академии дерматологии настаивают на том, что эти химикаты безопасны. Но несколько научных отчетов связывали их с гормональными нарушениями, почечной и печеночной недостаточностью. Об этом сообщает Journal of the American Medical Association.
По словам экспертов FDA, полученные ими данные не должны стать сигналом для людей немедленно перестать использовать солнцезащитные крема. Для определения краткосрочного и долгосрочного воздействия этих концентраций химикатов на здоровье человека нужно проводить новые исследования. Как правило, солнцезащитный крем содержит несколько данных ингредиентов: авобензон, оксибензон, октокрилен, гомосалат, октисалат и октиноксат. В последние годы у науки появились вопросы по поводу их безопасности для здоровья человека.
В 2012 году неправительственная группа Environmental Working Group опубликовала отчет, в котором говорилось, что из солнцезащитных кремов надо удалить оксибензон, так как он может провоцировать повреждения клеток, приводящие к раку кожи. Это тем более удивительно, что данные крема как раз и предназначены в первую очередь для защиты от рака кожи, который нередко образуется после длительных и постоянных солнечных ожогов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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