Опасная пневмония: как распознать новый вирус из Китая и чем он грозит?

В конце декабря 2019 года в Китае стал распространяться опасный вирус. Признаки были схожи с симптомами пневмонии, однако последствия более пугающие и плачевные: вирус распространяется очень быстро. По неофициальным данным, заражены почти 2 тысячи человек.





Корреспондент MedikForum.ru разбирался, откуда взялся новый коронавирус, что он из себя представляет, как его распознать и можно ли защититься от инфицирования.





Откуда пришёл вирус?





В декабре 2019 года в городе Ухань заразились несколько десятков человек. Преимущественно это были люди, которые работали на рынке морепродуктов или посещали его. Из-за этого эксперты предположили, что новый вирус был подхвачен из мяса морепродуктов, то есть передался с животными. Но позднее стало известно, что коронавирус способен передаваться от человека к человеку, то есть передаётся воздушно-капельным путём. Такое заявление сделал руководитель группы здравоохранения, расследующей вспышку заболевания, Чжон Наньшан.





Новый коронавирус назвали 2019-nCoV. Он представляет собой опасный штамм вируса, который обладает атипичными и патогенными свойствами. Согласно анализу ДНК, она схожа с вирусом SARS, который прогремел на весь мир в 2002 году. Тогда от него пострадали 8 тысяч человек, а 774 скончались.





По этой причине медицинское сообщество в целом встревожено вспышкой коронавируса в Китае. Пока утверждается, что это не является эпидемией, но тем не менее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже собрала экстренное совещание по ситуации в Китае. А остальные страны стали тщательнее относиться к въезду своих граждан в КНР и выезду оттуда.





Как происходит заражение?





Заражение происходит воздушно-капельным путём. Это осложняет эпидемиологическую ситуацию в Китае. По официальным данным, предоставленным Национальной комиссией по здравоохранению Китая, на 23 января заразились новым коронавирусом 571 человек. Летальный исход настиг 17 пациентов. Все они являются гражданами Китая.





Однако инфекция получила распространение и за пределами этой страны. Например, по четыре случая зафиксированы в Таиланде, по одному – в Макао, на Тайване, в Южной Корее, Японии и США.





Британские учёные полагают, что официальные данные не отражают реальной ситуации. По их утверждения, носителями нового коронавируса могли стать примерно 1 700 человек.





Чем это грозит России?





Вирус вполне может проникнуть на территорию России, учитывая количество туристов, прибывающих из Китая. Нескольких человек уже госпитализировали с подозрением на атипичную пневмонию, но ни один из случаев не подтвердил наличие 2019-nCoV.





Несмотря на это Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе, многие аэропорты, в том числе Внуково и Домодедово, используют тепловизоры для проверки температуры тела всех, кто прилетает из Юго-Восточной Азии. К тому же созданы диагностические средства для распознавания вируса, которые позволяют за 2-4 часа проверить его наличие в организме. Для этого берётся анализ из носоглотки пациента, у которого заподозрили наличие коронавируса.





Также россиян предупредили о необходимости отказаться заказывать товары и тем более продукты из Китая. Риск, что вирус может передаваться через контакт с инфицированным предметов и пищу, особенно замороженную (коронавирусы не погибают от заморозки), всё-таки существует. Тем более есть предположения, что новый коронавирус 2019-nCoV является зоонозным, то есть передался первому пациенту через продукт животного происхождения. Полагается, что это были ядовитые змеи





Симптомы и лечение нового коронавируса





Симптомы нового коронавируса из Китая очень похожи на признаки обычного ОРВИ. Это высокая температура (около 38 градусов и выше), одышка, кашель с мокротой, усталость. Их легко спутать с обычной простудой, поэтому некоторые пациенты могут не сразу обратиться к врачу. Но россиян предупредили о необходимости сразу же пойти в поликлинику, особенно если вы недавно посещали Китай. О посещении этой страны также необходимо уведомить лечащего врача.





Лекарства для лечения этого заболевания пока нет. Соответственно, у россиян нет возможности вакцинироваться и быть защищёнными. Сейчас предполагается, что будет создана инактивирующая вакцина, но на её клинические испытания может уйти долгое время. Пока же пациентам дают поддерживающую терапию на основе уже существующих антивирусных препаратов.





Как не заразиться новым коронавирусом?





Карантин на данный момент – лучший выход из ситуации, утверждают в Роспотребнадзоре. Специалисты советуют отказаться от поездок в Китай и страны Азии. Если же поездка неизбежна, надо проверить эпидемиологическую ситуацию в той стране, куда вы направляетесь, и быть предельно бдительными.





Также в путешествии нужно отказаться от посещения рынков, где продают мясо животных, от потребления такой пищи, не ходить в зоопарки и на культурно-массовые мероприятия с участием животных. Маски помогут защитить органы дыхания. Необходимо пить только бутилированную или термически обработанную воду, а после улицы и посещения мест массового скопления людей, а также перед приёмом пищи всегда мыть руки.





При первых же признаках заболевания – температуре и одышке – нужно обратиться к врачу.