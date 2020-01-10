На Ставрополье построены ещё три фельдшерских пункта

– Фельдшерские пункты смонтированы в малых поселениях, где раньше не было медицинских учреждений. Это даёт возможность приблизить качественную медицинскую помощь большему количеству жителей отдалённых населенных пунктов. Помимо фельдшера или терапевта в этих медицинских учреждениях периодически будут работать мобильные бригады «За здоровье», - рассказал первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.

МедикФорум стало известно, что в 2019 году из федерального бюджета для региона было выделено 31 000 000 рублей на закупку шести модульных конструкций фельдшерских пунктов, оборудования для поселений с числом жителей от 100 до 2000 человек, необходимого для оказания качественной медицинской помощи.Как рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Ставрополья два фельдшерских пункта в хуторе Нижнеколонском и посёлке Нижний Янкуль Андроповского района уже принимают пациентов с осени. Ещё один в хуторе Хлебном Апанасенковского района открыт и готов встретить первых посетителей.Также появились модульные медицинские конструкции, в общей сложности их тоже три, в хуторах Бурунный Курского района, Свистуха Кочубеевского района, селе Розлив Александровского района. Эти пункты находятся на стадии официального лицензирования. Их полностью оснастили необходимым оборудованием: кардиографом, специальными средствами для проведения экстренной реанимации, осмотра детей до года, дыхательным оборудованием, мебелью, обогревателями.Модульные фельдшерские пункты имеют просторные врачебные кабинеты, все коммуникации, санузлы и многое другое. Вся работа местных властей ведётся во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».Например, так в прошлом году в девяти отдалённых территориях региона появилось в общей сложности 12 медицинских пунктов.Ранее МедикФорум уже сообщал, что на Ставрополье запустят программу модернизации первичного звена здравоохранения.