Белковая диета закупоривает артерии
Ученые установили, что диета с большим количеством белка закупоривает артерии. А это грозит инфарктами и инсультами.
Многие люди, ведущие активный образ жизни, знают о том, как полезны для их здоровья белки. После посещения спортзала культуристы-любители обязательно выпивают протеиновый коктейль, представляющий собой концентрацию очищенного белка. Считается, что это очень полезно для роста мышечной массы. Однако исследование также показало, что активное поглощение белков в разных формах способствует крайне опасному для жизни процессу закупоривания артерий атеросклеротическими бляшками. И это увеличивает риск сердечно-сосудистых недугов. Результаты исследования публикует журнал Nature Metabolism.
Авторы исследования согласны с тем, что польза белкового питания в деле борьбы с лишним весом доказана, и во многом именно этим объясняется популярность этого рациона. Однако работы с участием животных и некоторые крупные эпидемиологические наблюдения среди людей связали диетический белок с сердечно-сосудистыми проблемами. Именно поэтому в ходе нынешнего исследование его авторы решили выяснить, является ли эта связь случайной или закономерной.
Оказалось, что находящиеся на питании с высоким уровнем жиров и белков мыши сталкивались с самым тяжёлым видом атеросклероза - в их артериях имелось на 30% больше бляшек, по сравнению с теми грызунами, которые получали много жира, и нормальное количество белка. При этом мыши на белковой диете не прибавляли в весе, в отличие от их сородичей на рационе с нормальным количеством белка, но с повышенным уровнем жира. Тем самым было доказано, что диетический белок приводит к развитию нестабильных атеросклеротических бляшек. Проток крови через артерии затрудняется, вырастает артериальное давление, и это является идеальным рецептом инфаркта или инсульта. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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