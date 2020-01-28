Что обувь расскажет о вашем здоровье?

Люди носят обувь по-разному: у одних она стаптывается сбоку, у других - в области пяток. Такое явление говорящее — по обуви можно определить, какие болезни у человека имеются. Что обувь расскажет о здоровье — читайте в материале MedikForum.ru.





Центр подошвы





Подошва обуви стирается под подушечками стопы? Это значит, что человек слишком перегружает ахиллово сухожилие. Часто возникает из-за нарушения режима, техники выполнения тренировок или неправильно подобранной обуви. Оставлять проблему без внимания не нужно, иначе возникнет тендинит ахиллова сухожилия.





Внутренний край стельки





В данном месте стирается обувь из-за подворачивания ноги при ходьбе. Человек может не замечать этого. Если не обращать внимание на проблему, то это выльется в трудности со здоровьем: риск развития брахибазии будет повышен.





Внутренний и внешний края подошвы





Износились внутренний край спереди и внешний край на пятке - значит, у человека избыточная пронация стопы - внешняя поверхность выворачивается внутрь, подошва - наружу. Последствием может стать остеохондроз и различные осложнения.





Внешний край подошвы





Обнаружив следы износа обуви с внешней стороны, стоит задуматься о здоровье - проблема может говорить о деформации свода стопы и косолапости.





Под пальцами на стельке





Наиболее часто протёртость возникает в вышеназванном месте из-за ношения высоких каблуков. Неудобная и эффектная обувь провоцирует остеоартрит. Ортопеды советуют носить обувь с каблуком 2,5-4 сантиметра, максимум 7 сантиметров.





Под большим пальцем





Стелька может изнашиваться из-за слишком узкой обуви. Пальцы стремятся влезть друг на друга, неудобно. Итогом является деформация всей стопы, позвоночника. Смещенные позвонки могут зажать нервные окончания и вызвать боли в желудке, голове, сердце.