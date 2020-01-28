Россиянин сменил пол, чтобы не платить алименты
Необычный способ ухода от уплаты алиментов выбрал житель Курска. Мужчина не просто переехал в другой город, но и сменил пол – лишь бы не выплачивать деньги бывшей жене на содержание ребенка.
Долг жителя Курска по алиментам составил около 800 тысяч рублей. Мужчина отказывался выплачивать деньги, а также игнорировал повестки судебных приставов, после чего его объявили в розыск.
Каково же было удивление приставов, когда они все-таки нашли должника в одном из городов Московской области. Сотрудники УФССП пришли по новому адресу проживания нерадивого отца, однако вместо мужчины увидели там «внешне очень похожую на него женщину». Сначала они приняли ее за родственницу должника, однако позже выяснилось, что это он и есть. С такими случаями судебные приставы сталкиваются нечасто.
Чтобы не платить алименты, житель Курска решил сменить пол и все документы, сообщает информационный портал M24.ru со ссылкой на УФССП РФ по Курской области.
Ранее портал «Медикфорум» рассказывал о жителе Великобритании, который в 72 года решил стать женщиной.
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