Звёзды, которые не хотят платить алименты бывшим жёнам и общим детям





Не все после развода сохраняют дружеские отношения и договариваются полюбовно о воспитании общих детей. Споры из-за алиментов нередко возникают между бывшими. Именно о таких звёздах сегодня пойдёт речь.

Мухаммед V





Несколько месяцев назад «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина развелась с экс-королём Малайзии Мухаммедом V. Ради свадьбы он отказался от престола, а модель приняла ислам. Но брак не продлился и года. Теперь бывшие супруги спорят из-за алиментов на содержание общего полугодовалого сына Леона.





Дмитрий Тарасов





Дмитрий и Оксана Пономаренко развелись несколько лет назад. Но только недавно стало известно, что футболист стремится сократить выплаты на своего ребенка в восемь раз! Он считает, что бывшая супруга шикует на его деньги, а не тратит на общую дочь.





Иван Новосельцев





Футболист должен платить бывшей жене 20 000 рублей в месяц при зарплате в 7 миллионов. А ведь его экс-возлюбленная отказалась от карьеры в баскетболе ради ребенка, а теперь борется с несправедливостью в суде.





Никита Зайцев





В конце ноября экс-супруга защитника хоккейной команды Ottawa Senators Никиты Зайцева написала заявление в полицию, указав, что спортсмен похитил их маленьких дочек: 4-летнюю Соню и 2-летнюю Веру. После развода Маргарита подавала иск на алименты, но это не понравилось спортсмену. Он подкараулил супругу и похитил детей.





Александр Головин





Звезда «Кадетства» отказывается платить алименты бывшей жене, танцовщице балета Todes Светлане Белогурове и их 8-месячной дочке. Дело в том, что Александр даже не хотел этого ребёнка и настаивал на аборте. А когда малышка появилась на свет, заявил о необходимости сделать ДНК-тест.