Врач Александр Мясников: поддерживать панику из-за коронавируса кому-то выгодно
По мнению врача Александра Мясникова, паника, связанная с распространением китайского нового коронавируса, может быть кому-то выгодна, поскольку реальной угрозы как эпидемия эта инфекция собой не представляет.
Доктор Мясников высказал мысль о том, что поддерживать панику вокруг коронавируса может быть выгодно международным организациям здравоохранения.
«Ищите тех, кому это выгодно!» - сказал известный врач о происходящем нагнетании.
Александр Мясников пояснил, что вероятность действительно глобальной эпидемии от какой-то новой инфекционной болезни на самом деле существует. Но вспыхнувший в Китае коронавирус – не тот случай.
«Успокойтесь - не сейчас», - заявил врач о возможности смертоносной болезни мирового масштаба.
По словам Мясникова, в прежние годы тоже вспыхивали «эпидемии», которыми пугали сразу все человечество, но как только организации здравоохранения «осваивали» выделяемые на борьбу с такими «болезнями», они практически сразу сходили на нет.
Говоря о китайском коронавирусе, специалист заметил, что его смертность составляет порядка 10 процентов, что «соответствует средней смертности от обычной пневмонии, требующей лечения в госпитале». Он добавил, что возбудитель нового коронавируса известен, и против него сейчас активно ведутся разработки препаратов, деньги на это отпущены. В прошлом при вспышке коронавируса фармацевыт также усиленно искали лекарство, однако оно не было найдено, все в итоге сошло само по себе.
Ранее портал MedikForum.ru публиковал мнение Александра Мясникова о том, как защититься от китайского коронавируса.
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