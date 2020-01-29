На Ставрополье увеличилось количество кардиохирургических вмешательств
В Правительстве Ставропольского края прошло очередное заседание, на котором, как узнал МедикФорум, был поднят вопрос оказания хирургической помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
– На Ставрополье кардиохирургическую помощь населению с сердечно-сосудистыми заболеваниями оказывают три специализированных лечебных учреждения, которые расположены в Ставрополе и Пятигорске, – сказал министр здравоохранения региона Виктор Мажаров.
Помимо этого в ещё шести медицинских учреждениях по краю есть специализированные отделения. В общем и целом в Ставропольском крае работают 97 кардиохирургических коек и 96 коек по профилю сосудистая хирургия. Этот показатель лидирует по рейтингу Северо-Кавказского федерального округа.
Развитие системы лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы активно продолжается на Ставрополье, так в этом году запланировано строительство хирургического корпуса краевой больницы на 456 коек и лечебно-диагностического корпуса краевого кардиологического диспансера на 197 коек.
По словам министра здравоохранения региона, показатели работы сердечно-сосудистой службы за 2017-2018 годы говорят об увеличении количества хирургических вмешательств, как на открытом сердце, так и с применением малоинвазивных технологий.
В 2018 году в крае было выполнено 8 000 операций сердечно-сосудистого профиля. На 8% выросло число рентгенэндоваскулярных лечебных и диагностических интервенций. Тенденция к росту сохранилась и в 2019 году.
Растёт количество оперативных вмешательств в амбулаторных условиях и хирургических стационарах одного дня.
В 2018 году на 36% выросло количество высокотехнологичных операций, что способствует сокращению перенаправления местных пациентов в федеральные клиники.
Ранее МедикФорум сообщал, что ставропольский онкологический диспансер оснащается новым оборудованием.
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