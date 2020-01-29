На Ставрополье увеличилось количество кардиохирургических вмешательств

По словам министра здравоохранения региона, показатели работы сердечно-сосудистой службы за 2017-2018 годы говорят об увеличении количества хирургических вмешательств, как на открытом сердце, так и с применением малоинвазивных технологий.

, – сказал министр здравоохранения регионаПомимо этого в ещё шести медицинских учреждениях по краю есть специализированные отделения. В общем и целом в Ставропольском крае работают 97 кардиохирургических коек и 96 коек по профилю сосудистая хирургия. Этот показатель лидирует по рейтингу Северо-Кавказского федерального округа.Развитие системы лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы активно продолжается на Ставрополье, так в этом году запланировано строительство хирургического корпуса краевой больницы на 456 коек и лечебно-диагностического корпуса краевого кардиологического диспансера на 197 коек.В 2018 году в крае было выполнено 8 000 операций сердечно-сосудистого профиля. На 8% выросло число рентгенэндоваскулярных лечебных и диагностических интервенций. Тенденция к росту сохранилась и в 2019 году.Растёт количество оперативных вмешательств в амбулаторных условиях и хирургических стационарах одного дня.В 2018 году на 36% выросло количество высокотехнологичных операций, что способствует сокращению перенаправления местных пациентов в федеральные клиники.Ранее МедикФорум сообщал, что ставропольский онкологический диспансер оснащается новым оборудованием.