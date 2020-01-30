Тайские студенты в Ухане боятся умереть от голода
Впавшая в панику студентка из Таиланда в Китае умоляет правительство родной страны начать эвакуацию сограждан. Находящаяся в Ухани девушка выразила опасения, что ей грозит смерть от голода.
Власти китайского города Ухань ввели блокаду, из-за чего иностранные граждане не могут покинуть город. С подобными трудностями столкнулись британские экспаты, которые отсылают на родину слёзные просьбы скорее эвакуировать их из города, ставшего источником эпидемии китайского коронавируса. Впрочем, трудности появились не только у британцев, но и у граждан Таиланда. Студентка Университета Уханя Паснича Крутдамронгчай (Pasnicha Krutdamrongchai) обратилась с просьбой к правительству Таиланда немедленно начать эвакуацию сограждан из этого города. Она опасается, что еще до того, как успеет заразиться коронавирусом, может умереть от голода.
Опасения девушки связаны с тем, что в Ухани закрылись почти все заведения общепита. Студенты не накапливали пищу впрок, поэтому их съестные запасы почти полностью исчерпались. В местных супермаркетах, которые всё ещё работают, почти кончилось продовольствие, как сообщила девушка в социальных сетях. Студентов просто не выпускают из общежития для того, чтобы они отправлялись на поиски еды, но и не предоставляют им пищу. Поэтому несчастная тайка не знает, от чего она скончается быстрее - от вируса или от голода.
Ухань столкнулся с максимальной изоляцией за всю свою историю, запрещены поездки, как в город, так и из него. По мнению Пасничи, правительство Таиланда не делает всего возможного для эвакуации граждан из Китая. Студенты из США, Японии и Индонезии находятся на постоянной связи с посольствами своих стран. Во вторник операцию по вывозу сограждан начала Япония, а на четверг запланированы первые полёты южнокорейских чартерных самолётов. Правительство Таиланда недавно призналось, что оно не в состоянии сдержать эпидемию коронавируса на территории собственной страны, где находится огромное количество китайских туристов, как пишет Coconuts Bangkok. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий