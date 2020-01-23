Коронавирус: в Ухане закрыты аэропорты и вокзалы, ВОЗ не объявила о чрезвычайной ситуации
Поскольку коронавирус продолжает быстро распространяться, правительство Китая принимает решительные меры. Жители мегаполиса Ухань, где находится эпицентр болезни, не должны покидать город. Аэропорт и железнодорожные станции закрыли в четверг утром. Люди могут покинуть город только по специальному разрешению. В Ухане живут около одиннадцати миллионов человек.
Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила не объявлять «чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения международного значения», несмотря на быстрый рост числа инфицированных. На заседании, которое состоялось в среду, экспертный совет, консультирующий ВОЗ, не увидел причин для этого, но решил продолжить в обсуждение в четверг, 23 января.
Число смертей от новой болезни легких в Китае увеличилось до 17. В течение одного дня число зарегистрированных инфекций резко возросло еще на 200 человек. На сегодняшний день известно, что 544 человека в Китае заражены коронавирусом, сообщает китайское издание Global Times.
Распространение по мируКоронавирус был впервые зарегистрирован в Соединенных Штатах 21 января. До сих пор нет никаких сведений о возможных зараженных в Европе и России, хотя нескольких людей госпитализировали с подозрением.
Источник коронавирусаСчитается, что новый коронавирус появился на рыбном рынке в Ухане, где также продавались дикие животные. Гао Фу, директор Китайского центра по контролю за заболеваниями, сказал, что в настоящее время источником считается дикое животное на рынке.
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