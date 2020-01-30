В развитии аутизма может быть виноват только один ген
К развитию расстройств аутистического спектра может приводить всего один ген. Отсутствие небольшого фрагмента ДНК связано с плохими социальными навыками и проблемами с обучением, как показало исследование.
Крошечный фрагмент гена может объяснить, почему некоторые люди с аутизмом имеют когнитивные нарушения, как предположило исследование. Известный под названием белок eIF4G фрагмент играет значительную роль в развитии мозга и обработки информации. В ходе исследования на лабораторных мышах ученые заметили, что если у грызунов отсутствует этот фрагмент, они проявляют более слабые социальные навыки, испытывают трудности с обучением и памятью.
Исследователи из Университета Торонто в Канаде полагают, что полученные ими результаты доказывают способность генной терапии в один прекрасный день стать эффективным средством лечения аутизма. Но многие специалисты в этом вопросе вообще считают, что данное расстройство не нуждается в лечении. Расстройства аутистического спектра проявляют себя у людей трудностями с общением и определенным повторяющимся поведением. В эти расстройства входит собственно аутизм, синдром Аспергера и другие состояния, характеризующиеся задержками с речью и моторными навыками. Симптомы могут быть как умеренными, так и очень тяжелыми.
Обычно диагноз у ребёнка ставится к двум годам, после того, как он отказывается вступать в контакт глазами, не реагирует на собственное имя и демонстрирует повторяющиеся движения. По мнению американских экспертов из Центров по контролю и профилактике болезней, у каждого 59-го ребенка имеются расстройства аутистического спектра, причём мальчики сталкиваются с ними в 4 раза чаще, чем девочки. Результаты нового исследования публикует журнал Molecular Cell. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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