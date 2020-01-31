В больницах Китая жертвам коронавируса помогают роботы
В китайских больницах внедряют роботов-санитаров, работающих на искусственном интеллекте. Тем самым сокращается живой контакт с жертвами коварного коронавируса.
В одном из китайских госпиталей началось использование двух роботов, управление которыми осуществляется за счёт искусственного интеллекта. В частности, они способны производить собственную дезинфекцию и активно участвовать в лечении пациентов с коронавирусом. Эти роботы раскатывают по коридорам и палатам, разносят лекарства, собирают постельное бельё и продукты отходов жизнедеятельности пациентов. Использование уникальных гаджетов происходит в провинции Гуандун. Самозаряжающиеся машины могут не только решить проблему нехватки медицинского персонала, но и заметно уменьшить риск перекрестного инфицирования.
На сегодняшний день около 20 медицинских работников Китая подхватили коронавирус, ухаживая за пациентами. Болезнь распространяется воздушно-капельным путём через слюну, а также при контакте с зараженными поверхностями, как выяснили эксперты. Смертельно опасный вирус быстро распространяется по миру, он инфицировал все регионы Китая, включая удалённую горную провинцию Тибет. Китайские власти подтвердили 8 291 заражение, а уровень смертности достиг 200 человек. Причём за один день скончалось 38 пациентов, что стало самым большим 24-часовым скачком за всю историю болезни.
В провинции Гуандун на юге Китая 354 человека заразились этим вирусом. Среди них 37 находятся в тяжелом состоянии, а 13 - в терминальном. Роботы для борьбы с коронавирусом используются именно в этой провинции. Они даже получили имена - Пин Пин и Ан Ан, что можно перевести как "мир". Помимо всего прочего эти роботы ведут и истории болезней тех пациентов, которых они обслуживают. Об этом сообщает The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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