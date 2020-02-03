Facebook начал фильтровать сплетни о коронавирусе
Крупнейшая социальная сеть в мире начинает борьбу со слухами и информацией о китайском коронавирусе. Представители Facebook будут быстро удалять ложные сообщения о методах лечения этого вируса.
Социальные сети заполнили слухи об эпидемии китайского коронавируса, и значительная их часть может нанести серьезный вред не только человеческой психике, но и физическому здоровью. Некоторые псевдолекари, целители, и ложные эксперты начинают давать советы о том, как защищаться и даже лечить коронавирус. Руководство крупнейшей в мире социальной сети Facebook объявило о том, что она будет удалять данные пасты, как только они появятся. А если их авторы неоднократно нарушат запрет на публикацию подобного рода полезных советов, то их аккаунты вообще заблокируют.
Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса, и это подвигло Facebook на радикальные меры. Социальная сеть авторизова удаление постов, фотографий и видеоматериалов, касающихся коронавируса. Пользователям будут советовать искать только проверенные источники информации. К настоящему времени жертвами коронавируса стали около 300 жителей Китая, количество инфицированных превысило 18 тысяч человек. Социальные сети могут использоваться недобросовестными людьми для распространения паники.
Впрочем, практика показывает, что на уровень тревожности общества гораздо большее влияние оказывают цифровые средства массовой информации, и особенно телевидение. Целый поток репортажей, демонстрирующих опустевшие улицы китайских городов, людей и на носилках, врачей в защитных костюмах, а также комментарии экспертов, вызывает тревожность и панические настроения у жителей многих стран, включая и Россию. Уже начинают раздаваться призывы полностью закрыть границу с Китаем, а на кашляющих в общественном транспорте людей азиатского происхождения смотрят со страхом. Об этом пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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