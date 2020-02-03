В Китае зараженная коронавирусом пациентка родила здоровую дочь
Новости, связанные с коронавирусом могут быть не только печальными и удручающими. Так, стало известно, что в китайском Харбине зараженная пациентка родила абсолютно здорового ребенка.
СМИ не сообщают имя матери, но пишут о том, что женщина родила на 38-й неделе беременности. Врачи решили делать ей кесарево сечение, поскольку ее жизнь находилась под угрозой из-за болезни, и с каждым днем ей становилось все хуже.
That's cool ?https://t.co/92jxe3QIOy— Christian Ander (@nderchris) February 3, 2020
Вес малышки при рождении составил 3,05 килограмма. Медики обрадовали мать, сообщив, что здоровье девочки оценивается на десять из десяти баллов по шкале Апгар. У ребенка также взяли анализ на коронавирус, и он показал отрицательный результат.
Сейчас малышка находится под строгим наблюдением врачей в отдельной палате. Кстати, мама также идет на поправку, передает информационный портал ECNS.
Напомним, что жертвами коронавируса стали уже свыше 360 человек. По данным на 2 февраля, смертельное заболевание выявлено в 23 странах, в том числе и в России. Власти РФ закрыли авиа- и железнодорожное сообщение с Китаем, где произошла вспышка вируса.
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