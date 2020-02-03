Коронавирус наступает на Таиланд
Вспышка китайского коронавируса может больно ударить по туристической индустрии Таиланда. Отметим, что это одно из самых популярных направлений и для российских туристов.
Недавно начавшаяся вспышка вируса в Китае и других частях света породила страх среди миллионов людей. Его усиливают средства массовой информации постоянными репортажами, рисующими мрачные картинки из опустевших городов Поднебесной. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения объявила экстренную ситуацию, что свидетельствует о серьезности положения. В Китае вирусом заражено около 18 000 человек, количество скончавшихся превысило 300. Даже по самым осторожным оценкам смертность от коронавируса составляет менее 2%, а если учесть, что значительное количество больных переносит это заболевание в лёгкой форме и вообще не попадает в сферу внимания врачей, то можно почитать, что летальность нового вируса вряд ли превышает 1%. Но паника свойственна людям, и некоторые государства столкнулись с её последствиями.
Таиланд стала первой страной после Китая, на территории которой зафиксировали коронавирусную инфекцию. Первой пациенткой оказалась 61-летняя туристка из Китая, которую госпитализировали 13 января. С тех пор на территории Таиланда зафиксировано 19 заболевших, ни одного летального исхода не произошло. Однако опасения по поводу коронавируса ударили по туристической индустрии. Из этой страны началось бегство туристов, а многие просто отказываются от уже приобретённых авиабилетов и туристических путёвок. Тем более что заместитель генерального директора Департамента по контролю заболеваний в Тайланде доктор Танарак Плипат (Tanarak Plipat) заявил о возможной вспышке коронавируса в Таиланде. Он также сообщил, что Бангкок, Чиангмай и мега-популярный среди россиян Пхукет являются «чувствительными» в плане заражений, так как в эти провинции ездит много китайских туристов.
Впрочем, российских туристов не напугать ни землетрясениями, ни террористическими актами, ни тем более какими-то коронавирусами, если они уже заплатили за путёвки. Более того, существует значительное количество россиян, которые намерены поехать в Китай даже сегодня и отдохнуть там, поскольку они уже купили путевки и не хотят их возвращать. Тем не менее, если в ближайшее время вспышка коронавируса не достигнет пика, и число новых заболеваний не начнет снижаться, туристическая отрасль всей юго-восточной Азии столкнется с колоссальными убытками. Об этом пишет The Bangkok Post. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий