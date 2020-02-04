Заразиться китайским вирусом от посылок невозможно
Россияне не смогут заразиться китайским вирусом от посылок, поступающих из Поднебесной. Эксперты утверждают, что этот заразный вирус живет на поверхности предметов всего несколько часов.
Китай является безусловным мировым лидером по отправке разного рода посылок в другие страны. Преимущественно это покупки, совершенные через интернет. В последнее время наблюдается резкое снижение интернет-заказов на фоне эпидемии китайского коронавируса, вызывающего панику. Эксперты подчеркивают, что заразиться коронавирусом от посылок, поступающих из Китая, практически невозможно. По словам сотрудников Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), вирус не живет на упакованных посылках, а на прочих поверхностях он сохраняется в жизнеспособном состоянии всего в течение нескольких часов. Посылка из Китая идет намного дольше.
Гораздо выше вероятность заражения вирусом через непосредственный контакт с инфицированными людьми. Люди в организме могут переносить вирус на протяжении многих дней или недель, но сам вирус не способен жить за пределами организма носителя. Наконец, большинство посылок содержится в картонных коробках, а это неподходящая питательная среда для бактерий. В мире не зафиксировано ни одного подобного заражения.
Лучшим способом профилактики заражения коронавирусом является соблюдение всех правил гигиены. Необходимо тщательно мыть руки водой и мылом, поменьше находиться в местах с большим скоплением людей. Что же касается медицинских масок, то от вируса они не защищают, поскольку предназначены не для здоровых, а для больных людей, чтобы они кашлем не заражали окружающих. Здорового человека маска от вируса не убережёт, поскольку она не закрывает вход в рот и нос на 100%, кроме того, вирус может попасть в организм через слизистые глаз и за счёт прикосновений к тем поверхностям, к которым прикасались заражённые. Об этом пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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