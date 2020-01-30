Зараженные коронавирусом специально плюются в медиков
Заражённые коронавирусом жители города Ухань намеренно распространяют болезнь, так как плюются в медиков. С таким утверждением выступила южноафриканская учительница, запертая в этом китайском городе.
Пациенты с коронавирусом пытаются распространять эту болезнь, поскольку намеренно плюются в работников системы здравоохранения, как утверждает учительница из Южной Африки Джессика Бейлинг (Jessika Bailing), которая не может покинуть китайский город. Ухань оказался в центре эпидемии коронавируса, и женщина уверяет, что одной из ее причин является желание заразившихся передавать эту болезнь дальше. Джессика также рассказала, что пациенты с коронавирусом плюют на кнопки лифтов в зданиях. Именно поэтому она боится выйти из дома, чтобы не заразиться. За последние три дня количество заболевших в городе выросло в три раза.
Эпидемия коронавируса пока набирает обороты, а медики рассказали, что болезнь передается от человека к человеку через кашель и насморк, при этом штамм нынешнего вируса оказался очень заразным. В городе Ухань число заболевших превысило 7 100 человек всего за месяц. Скончались пока 170, и большинство это жители китайского города, который теперь выглядит полностью заброшенным. Его улицы опустели из-за беспрецедентной блокады, большинство горожан боится выходить на улицы. Об этом сообщает Metro.
Запертые в своих домах иностранцы умоляют правительства своих стран начать срочную эвакуацию. В Ухани заканчиваются запасы продовольствия в магазинах, уже исчезли из продажи медицинские маски, которые намного снижают вероятность заражения. Только теперь власти Китая разрешили ученым из США въехать на территорию страны и начать исследования коронавируса для того, чтобы побыстрее разработать вакцину. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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