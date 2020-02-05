Рак будут диагностировать по анализу крови
Новое прорывное исследование делает возможным диагностику рака по простейшему анализу крови. Это может стать поворотным этапом в онкологии.
Группа ученых из США, Индии и Великобритании представила клинические доказательства того, что с помощью инновационного анализа крови можно обнаруживать скопления раковых клеток у пациентов, не имеющих симптомов. Это неинвазивный и в высокой степени надежный тест, упрощающий выявление опухолей, делающий этот процесс более быстрым и менее затратным. Ожидается, что коммерческое использование теста начнется уже в обозримом будущем.
Это первое исследование, оценивающее наличие циркулирующих опухолевых эмболий у более чем 16 тысяч человек, показавшее, что таким образом можно выявлять рак. Когда кластеры клеток отделяются от опухолей на ранних стадиях и попадают в кровоток, их можно аккуратно изолировать. Соотношение при этом составляет несколько сотен злокачественных клеток на 100 млн обычных в 10 мл крови. Почти все образцы рака в ходе исследования имели кластеры клеток, а среди людей без рака они встречались крайне редко.
Важно то, что опухоли по новому анализу крови можно выявлять у людей с раком без симптомов. Болезнь у них находится на ранней стадии, когда вероятность полной победы является максимальной, а прогнозы самыми благоприятными. Большинство опухолей на поздних стадиях неизлечимы, и пациентам помогают лишь протянуть на несколько лет или месяцев дольше, чем если бы они не лечились вовсе, как пишет Press Wire. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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