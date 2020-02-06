Появилась надежда на вакцину от рака
В каждой восьмой опухоли ученые обнаружили вирусы. А это позволяет защищаться от злокачественных новообразований с помощью вакцин.
Исследование предположило, что вирусы вызывают каждый 8-й рак. Ученые проанализировали более 2 600 образцов опухолей от 38 типов рака и выявили вирусы в 13%. Следовательно, вакцинация от рака может стать эффективным средством защиты. В состав вакцин должны входить препараты, нацеливающие организм на уничтожения вируса и, как следствие, злокачественного новообразования. К примеру, хорошо известно, что папилломавирус человека вызывает 99% опухолей шейки матки, а вакцина от этого вируса дает защиту от рака на те же самые 99%.
Теперь же исследование показало. что вирус Эпштейна-Барра, который содержится в организме почти всех людей на нашей планете, может быть связан с опухолями груди и предстательной железы. То же самое касается и не менее распространенного вируса простого герпеса. Эксперты полагают, что им необходимы дополнительные исследования для понимания того, какую роль внутри опухолей играют вирусы. Но уже есть предположение, что они являются своего рода топливом для роста злокачественных новообразований, как сообщает Nature Genetics.
"Мы обнаружили вирусы в 23 разных типах рака, включая и те, которые ранее не были связаны с опухолями вообще, - заявил соавтор исследования доктор Дэниел Брюер (Daniel Brewer) из University of East Anglia. - К ним относятся опухоли простаты, груди, легких, почек, мочевого пузыря, кишечника и кожи. Это важно, что ведь обнаружение связи между типами рака и инфекциями дает надежду на разработку вакцин". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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