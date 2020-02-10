Более 20 тысяч человек в России находятся под меднаблюдением из-за коронавируса
Более 20 тысяч человек в России находятся под контролем врачей в рамках работы по борьбе с коронавирусом. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Руководитель ведомства отметила, что шесть тысяч из этих двадцати являются гражданами Китая. Под наблюдением врачей находятся люди с признаками ОРВИ, гриппа и те, кто мог контактировать с заболевшими коронавирусом.
Как отметила Попова, с 31 декабря 2019 года только 769 человек от общего количества наблюдаемых были госпитализированы. Только 97 поставили диагноз «грипп», еще 121 – «респираторное заболевание вирусами негриппозной этиологии», передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на главы Роспотребнадзора.
Напомним, что в России китайский вирус выявлен только у двух человек – они граждане КНР. По словам Поповой, сейчас пациенты чувствуют себя гораздо лучше, их уже готовят к выписке.
По последним данным, число смертельных случаев после заражения коронавирусом достигло 908. Об этом 10 февраля сообщили в Госкомитете здравоохранения Китая.
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